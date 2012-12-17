پیشنهاد مذاکره مستقیم با رفتار آمریکایی ها تناسبی ندارد/ نمی توان اعتماد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به طرح این سئوال که اخیرا مطالبی از سوی مقامات ارشد آمریکایی از جمله خانم کلینتون وزیر امور خارجه این کشور در مورد آمادگی آمریکا برای مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مسئله هسته‌ای) و اینکه آیا تغییری در موضع و رفتار آمریکا ایجادشده است، طی اظهاراتی ارزیابی خود را چنین بیان داشت: همکاران اینجانب بصورت دقیق و مستمر مواضع اعلامی و رفتار عملی آمریکا را رصد می‌کنند ولی تاکنون تغییری در سیاستهای خصمانه آمریکا علیه ملت ایران مشاهده نشده است. مقامات و دولت های مختلف در آمریکا معمولا برخلاف مواضع اعلامی خود عمل می‌کنند. تمجید آنها از مساعدت های جمهوری اسلامی ایران به استقرار یک دولت ملی و مردمی در افغانستان از یکسو و قرار دادن ایران در محور به اصطلاح شرارت از سوی دیگر ، صرفا یکی از نمونه ها و مصادیق این دوگانگی مواضع و اقدامات دولت آمریکاست.

صالحی تاکید کرد: افکار عمومی بین المللی حتی ادعاهای بزرگ و پرهزینه اما بی اساس دولت آمریکا را فراموش نکرده است. اشغال عراق و قتل عام صدها هزار انسان بیگناه به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی در این کشور سابقه ای شناخته شده است. البته خود آمریکائیها اذعان نمودند که هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق پیدا نشد و کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا همواره طرح این ادعای بی اساس (توسط او) در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل را روز تاریک زندگی خود می داند! رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز از یکسو ندای خلع سلاح هسته ای می دهد و از سوی دیگر با اختصاص 70 میلیارد دلار بودجه سالانه برای نوسازی زرادخانه هسته ای آمریکا ، اقدام به آزمایش هسته ای می‌کند!

وی افزود: ما به تجربه دریافته ایم که نمی توان به گفته های این یا آن مقام آمریکایی اعتماد کرد بلکه معتقدیم سیاست آمریکا را باید بر اساس رفتار عملی دولت آمریکا مورد قضاوت قرار داد. حتی اگر در این ادعای اخیر صادق هم باشند که بشدت محل تردید است ، این پیشنهاد با رفتار آنها هیچگونه تناسبی ندارد. از یکسو هواپیماهای جاسوسی آنها به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران تجاوز می کنند که به فضل الهی حتی انواع رادار گریز آن نیز توسط نیروهای مسلح مقتدر ما شناسایی و دفع یا به دام می‌افتند ، از سوی دیگر به قول خودشان با اعمال بی‌سابقه ترین تحریم های یکجانبه ، همه موازین حقوقی ، اخلاقی و بین المللی را نقض می‌کنند ، در گوشه ای دیگر به ترور فرهیختگان علمی ما کمک می کنند یا شهروندان بیگناه ایرانی مانند اساتید دانشگاه ما را بازداشت می کنند و .... پس از همه این اقدامات علیه ملت ایران، اکنون بحث مذاکره مستقیم را مطرح می کنند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران گفت: طبعا حتی یک انسان ساده اندیش هم با مشاهده این رفتار نمی تواند برداشت رویکردی صادقانه از دولت آمریکا داشته باشد. در واقع آنها با سوء استفاده از ابزارهای گسترده تبلیغاتی در پی ایجاد یک فضای بین المللی در جهت سوق دادن افکار عمومی به حمایت از اهداف خود هستند و الا راه حل منطقی و عقلایی حل اختلافات روشن است و الزاماتی دارد که آنها نیز به خوبی از آن اطلاع دارند. در شرایط فعلی ، آنها تلاش دارند از طریق رویکرد فشار علیه ملت ایران ، تحقق اهداف ناحق خود را پیگیری نمایند. لذا تحریم های بیسابقه ای را اعمال می نمایند که آثار آن متوجه اقشار مختلف جامعه از جمله بیماران می شود اما تجربه نموده اند که اینگونه اقدامات موجب تسلیم ملت ایران در برنامه صلح آمیز هسته ای و پیشرفت در سایر حوزه های فناوری نشده و نخواهد شد از اینرو در پی آن هستند که از طریق طرح مسئله مذاکره ، راهی جدید برای فشار ایجاد کنند.

وی ادامه داد: برخلاف سیاست مبتنی بر منطق قدرت از ناحیه این کشور علیه دیگران اصولا تعامل جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها بر اساس قدرت منطق شکل گرفته و بعنوان یک ملت بزرگ با پیشینه ای درخشان از رفتار حکیمانه ، معتقدیم که مذاکره راه حل اصولی و کم هزینه حل مشکلات است. اما گزینه گفتگو زمانی قابل پیگیری است که در شرایط برابر باشد و صداقت طرف مقابل احراز شود و الا در شرایط ادامه فشار و رفتار خصمانه از سوی طرف مقابل طرح ادعاهایی مانند مذاکره مستقیم چه معنایی دارد؟