به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دانش آموزی استان سمنان در راستای ترویج فرهنگ حفاظت و احیاء منابع طبیعی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

رمضان ترکمانی در آئین امضای این تفاهم‌نامه همکاری که در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان برگزار شد، استفاده از پتانسیل دانش‌آموزان برای حفاظت از منابع طبیعی ضروری دانست و اظهار کرد: استفاده از توان بالقوه دانش‌آموزان به منظور فراهم‌سازی بستری مناسب برای ترویج فرهنگ حفاظت و احیای منابع طبیعی از اهمیت شایانی برخوردار است.

وی افزود: امضای این تفاهم‌نامه علاوه بر افزایش همکاری این دو دستگاه سبب استفاده بهینه از ظرفیت دانش آموزان درترویج فرهنگ‌ استفاده از منابع طبیعی می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه حیات منابع طبیعی به عنوان میراث طبیعی کشور تنها در صورت توجه و حفاظت از آن ادامه می‌یابد تصریح کرد: اهمیت منابع طبیعی باید از دوران کودکی به افراد آموزش داده شود.

سید حسن میرعماد افزود: گرچه خانواده و الگوهای رفتاری ارائه شده از سوی والدین در این امر نقشی تاثیر گذار دارد، اما جایگاه آموزش و پرورش نیز به عنوان یکی از متولیان آموزش کشور انکارناپذیر است.

این تفاهم‌نامه در15 ماده تنظیم و برای اجرای تا پایان سال تحصیلی 92و93 به امضای مدیران دو دستگاه رسید.

شهروند گرفتار در برف و کولاک در ارتفاعات سمنان نجات یافت

فرمانده اکیپ آتش نشانی اعزامی به این حادثه گفت: در تماس یک شهروند با سامانه 125 آتش نشانی ستاد فرماندهی سازمان گروه امداد و نجات ایستگاه شماره یک را به محل حادثه واقع در بالاتر از شهرک روزیه جاده فرعی پارک کوهستان اعزام کرد.

آتشیار دوم حجت اله جهان گفت: به محض اعلام از مرکز پیام یک گروه ویژه امداد و نجات کوهستان به محل اعزام شد و نجاتگران سازمان با رسیدن به منطقه پارک کوهستان برای پیدا کردن فرد گرفتار با پیاده روی در منطقه کوهستانی و برفی با جستجو، فرد را در دامنه کوه در منطقه پارک کوهستان پیدا کردند.

وی افزود: فرد گرفتار شده در برف به علت حضور زیاد در برف دچار سرمازدگی سطحی شده بود که از محل کوهستان به شهر منتقل شد.

وی با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و بارش برف از شهروندان خواست در زمان حضور در طبیعت و کوهپیمانی وسایل و امکانات فنی و تجهیزات انفرادی فصل سرما با خود همراه داشته باشند.

مسائل و مشکلات 70 روستای منتخب در استان سمنان بررسی شد

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با همکاری مسئولان ذیربط در شهرستانها، طرح ارزیابی و بررسی مشکلات روستاهای منتخب در این استان را اجرا کرد.

مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در این طرح که علاوه بر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و ادارات وابسته بخش کشاورزی، نمایندگان فرمانداری، بخشداری، آب منطقه ای، صندوق بیمه، بانک کشاورزی، بنیاد مسکن، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و مردم حضور داشتند، مسائل و مشکلات 70 روستای منتخب در استان سمنان بررسی شد.

حسین شاهینی، بررسی روند این طرح در استان سمنان را شامل برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران و کارشناسان ذیربط ، انتخاب کارشناس معین برای هر شهرستان، انتخاب 10 روستا در هر شهرستان بر اساس محرومیت و پراکنش، تهیه آمار و اطلاعات روستاهای منتخب شهرستان ها، انجام هماهنگی لازم بین دستگاه ها در هر شهرستان، تشکیل جلسات بررسی مسائل و مشکلات روستاهای منتخب با حضور دستگاه های ذیربط و ... بیان کرد.

این طرح با هدف دستیابی به توانمندی، مسائل و مشکلات روستاها و ارائه پیشنهادات و راهکارهای کاربردی اجرا شد.

پروانه کاربرد علامت استاندارد برای یک نوع لوله عایقی صادر شد

اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد برای تولید لوله ساده صلب عایقی محافظ هادی توسط یک واحد تولیدی در استان سمنان اخذ شد.

شرکت صنایع پی وی سی ایران موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد استان سمنان برای تولید این نوع لوله شد.

شرکت مذکور برای این محصول که در تأسیسات الکتریکی از آن استفاده می شود موفق به دریافت نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان سمنان شد.

جوان 27 ساله ای در منطقه اروانه سمنان توسط امدادگران نجات یافت

جوان 27 ساله ای که در منطقه همزای روستای اروانه در حوالی سمنان مفقود شده بود توسط امدادگران جمعیت هلال احمر نجات یافت.

مدیر جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: بدنبال گزارش رسیده به مرکز کنترل عملیات (E.O.C) جمعیت هلال احمر مرکز این استان از سوی پلیس 110 مبنی بر مفقود شدن جوان 27 ساله ای از روز گذشته (18 ساعت قبل) در منطقه همزای روستای اروانه، پایگاه عملیات امداد و نجات استان و شهرستان سمنان فعال شدند.

محمد کاظم امیدیان افزود: ابتدا اکیپ امداد و نجات پایگاه بین شهری شهدای امدادگر واقع در سه راهی افتر در محور سمنان - فیروزکوه با یک دستگاه آمبولانس و سه نجاتگر به منطقه اعزام شد و به سرعت سرتیم جستجو و نجات در برف و کولاک شهرستان سمنان نیز به جمعیت شهرستان فراخوانده شد.