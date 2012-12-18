تدوین 12 گام اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سپاه کرج

احمد رضا باهک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای اقتصاد مقاومتی یک دستورالعمل کلی برای نظام پیش بینی شده است و امروز دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه نیز برنامه های خوبی برای این امر دارند.

وی ادامه داد: قشر ایثارگر جامعه که با اراده خود در عرصه های مختلف بزرگترین و سخت ترین گره ها را باز کرده نیز امروز برای تحقق این امر آماده است.

فرمانده سپاه کرج با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی سپاه ناحیه کرج 12 گام اساسی را پیش بینی کرده و در تعامل با مدیران ادارات آن را اجرایی خواهد کرد، گفت: باید با همکاری و همدلی در این امر تیر دشمن را به خودش بازگردانیم.

باهک در ادامه به تشریح این برنامه ها به صورت خلاصه پرداخت و تصریح کرد: تعمیق فرهنگ کار و تولید ایرانی، مردمی کردن اقتصاد، کاهش وابستگی به فروش ذخایر خام ملی، مدیریت اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف، حرکت بر اساس برنامه و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه و استفاده از حداکثر ظرفیت های دولتی و مردمی از جمله این گام ها است.

وی افزود: مبارزه با فساد اقتصادی، مصرف کالاهای ایرانی، مدیریت درست منابع ارزی، توجه به اقتصاد دانش بنیان، استفاده حداکثری از زمان و سرعت بخشیدن به اجرای طرح ها و تقویت روحیه خود باوری نیز از دیگر گام های پیش بینی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

فرمانده سپاه کرج گفت: حتی اگر کالاهای ایرانی گران تر از کالای خارجی بود ما موظفیم از کالای ایرانی به قیمت بیکار نشدن جوانان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه جهت گیری فرمایشات مقام معظم رهبری از سال 87 تا به امسال در خصوص موضوعات اقتصادی بوده زیرا ایشان این تحریم ها را پیش بینی می کردند، اظهار داشت: درست است که تحریم ها فشارهایی را برای کشور داشته است اما این تحریم ها به نفع ما است به طوری که می توانیم در عرصه های مختلف به خود و جوانان کشورمان متکی باشیم.

باهک در انتها تصریح کرد: رعایت اصل عدالت، فراگیر کردن روحیه جهادی، نظارت و مردمی کردن اقتصاد نیز چهار اصل اجرایی است که برای آن نیز برنامه هایی پیش بینی کرده ایم.