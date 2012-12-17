مسئله سینما بحران مدیریت است /سازمان سینمایی مشکل اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی بحران در سینمای ایران عصر دوشنبه؛27 آذر ماه با حضور علی معلم تهیه کننده و منتقد، صادق کوشکی کارشناس، همایون اسعدیان کارگردان، ناصر هاشم زاده فیلمنامه نویس، علی علائی مجری و جمعی از اهالی رسانه در فرهنگسرای رسانه برگزارشد.

در ابتدای این نشست علی علائی گفت:ما 30 ساله می گوییم سینما بحران دارد. گروهی هستند که همیشه منتقدند و معتقد هستند که همیشه در هیچ دوره ای مدیریتی در سینما خوب نبوده است.

علی معلم تهیه کننده سینما و منتقد افزود:اولین مسئله ای که همچنان به عقیده من حل نشده باقی مانده است، بحث مشروعیت سینما است. همچنان نیز بحث می شود که آیا ما سینما می خواهیم یا نه؟آیا این رسانه قابل قبول است یا باید نباشد؟البته این مسئله در ابتدای انقلاب نیز مطرح شد اما سینما از طرف رهبر انقلاب در همان سالهای اولیه پذیرفته شد و به نظم و سیاق رسید.

وی ادامه داد:به دلیل همین نظم و سیاق نسلی بعد از انقلاب به سینما پیوستند و تعدادی از افراد قبل از انقلاب که آثار مهمی داشتند نیز دوباره به این سینما اضافه شدند. این نسل قبلی همچنین از وقوع انقلاب خوشحال بودند چون فکر می کردند شرایط بهتری برای کار در سینما ایجاد شده است. به همین دلیل در اولین دوره جشنواره فیلمسازان مهم نسل گذشته فیلم های خوب و صادقانه ای ساختند.

معلم در ادامه عنوان کرد:همچنین نباید فراموش کنیم که نیروی عظیمی از فیلمسازان نیز در انقلاب ورود پیدا کرده و بعضی ها نیز در همین دوره تحصیل کردند. خیلی از کسانی که هم اکنون در سینما فعالیت می کنند محصول همان دوره هستند. به هر حال سینما در دهه 60 شکل گرفت. اما در ادامه ما بحران‌های مختلفی داشتیم.

وی با اشاره به شرایط فعلی سینمای ایران گفت: در حال حاضر من پشت صحنه حرفهایی را درباره سینما می خوانم که همان بحث های مخالفت متحجرانه با اصل سینما است. افرادی معتقدند هنرهای تصویری چون زادگاه درجای دیگری دارد، قابلیت مفهوم سازی در این کشور را ندارد و فساد و بی بندوباری به همراه دارد. البته این دیدگاه درجامعه بسیار محدود است.

معلم ادامه داد: با اینکه تمامی مسئولین و دستگاهها با وجود سینما موافق هستند و شرایط برای آن فراهم می کنند، اما نیروی مرموزی می خواهد ما سینما نداشته باشیم. از این رو این بحران مدام به شکلهای مختلف بر می گردد. انگار سینما یک فرزند ناخواسته است. این رسانه یکی از جنبه های اندیشگی است که نقاط ضعف و قدرت دارد. اینکه هنوز بگوییم آیا ما سینما می خواهیم یا نه، در این عصر یک مسئله خنده دار، مضحک و به شدت عقب افتاده است.

در ادامه علی علائی از صادق کوشکی خواست تا درباره مشروعیت سینما توضیح دهد، وی با نقد عملکرد مجری این نشست گفت: رسم است که در مملکت ما داور از دو تیم باشد. یک رسمی است که سیاستمداران شروع کردند. به طوریکه یک چیز وهمی می سازند و بعد می گویند همه چیز تقصیر آن است و از کلمه دستهای پنهان و...استفاده می کنند. درست مانند اهالی فرهنگ و هنر.

وی در ادامه درباره مشروعیت سینما عنوان کرد:منبع مشروعیت حاکم شرع است. از ابتدای انقلاب امام خمینی (ره) عنوان کردند که ما با سینما مخالف نیستیم و با فحشا مخالفیم.

معلم افزود:اماهنوز هم افرادی هستند که با سینما مخالف هستند. می توانم حتی مصداق بیاورم.

کوشکی ادامه داد:در نظام دینی حاکم شرع مشروعیت را تعیین می کند و این موضوع در همان ابتدای انقلاب مشخص شده و پرونده آن سال 59 بسته شده است.

علی علائی در ادامه گفت: این بحث مشروعیت که شما عنوان کردید کاملا درست است. اما افرادی هستند که در جشنواره سال گذشته در مقابل یک فیلمساز که اتفاقا بازیگر زن فیلم نیز در نشست آن حضور داشت، گفتند که فلان فیلم کاملا یک اثر پرنوگرافی است. به طوریکه بازیگر زن فیلم خجالت کشید.

کوشکی در اینباره توضیح داد:در نظام دینی هر حرکت خلاف قانون، حرام است. هر شخصی اخلاق دینی را زیر سوال ببرد خلاف قانون عمل کرده است. نمی شود که با یک مصداق همه را زیر سوال ببریم.

وی افزود: محمد خزاعی دبیرجشنواره فجر در سال گذشته، شهریور ماه در گفتگویی با روزنامه جوان عنوان کرده که در چند سال اخیر موج اهانت به روحانیت، مقدسات و ارزشها و دفاع مقدس در سینمای ایران باب شده است. وی همچنین تاکید کرده که مسئولین سینمایی از این موضوع غافلند. وی این روند را در سینمای ایران فاسد می داند و از این شرایط گله می کند. او یکی از اهالی سینما و دلسوز است. اگر دقت کنیم متوجه می شویم که حتی یکی از اهالی سینما از این روند می گوید.

کوشکی با اشاره به صحبتهای رهبر انقلاب گفت:ایشان در 23 مهرماه در بجنورد درباره سبک زندگی عنوان کردند که هشدار دادند که فیلمسازان باید مراقب این جریان باشند تا از طریق آثار، سبک زندگی غربی که در آن فحشا وجود دارد در ملت ما ترویج پیدا نکند. همچنین پرویز پرستویی بازیگر برجسته سینما نیز در گفتگویی تاکید کرد که من 28 فیلمی که پیشنهاد داشتم را به دلیل نازل بودن قبول نکردم.

وی افزود:بخشی از جامعه نگران این وضعیت هستند. مانند رهبر انقلاب، خزاعی، پرستویی، شیخ طادی، ارجمند و... این نگرانی ها حتی خانواده ها را به سینمای ایرات بی اعتماد کرده است.

کوشکی عنوان کرد:اگر شخصی به فیلمی اعتراض دارد آن را نقد کند. کسی نمی تواند به فیلمسازی که مجوزهای لازم را برای فیلم خود دریافت کرده است، اعتراضی داشته باشد. ما حق داریم مسئولین ارشاد را نقد کنیم. در این چهارچوب به واسطه جهالت به فیلمسازی ناروا گفته می شود، خلاف قانون است. اعتراض ما به تخلف وزارت ارشاد است. به عقیده من یکی از بانیان بحران فعلی در سینما وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و متولیان آن است.

علی علائی در توضیح صحبتهای کوشکی درباره پرستویی گفت: وی بحث نازل کیفی آثار را مطرح ودرباره کیفیت فیلمنامه ها صحبت کرده است.

کوشکی افزود:مجری یک نشست نباید موضع گیری کند و بهتر است فقط بحث را اداره کند.

علائی تاکید کرد:من صراحت لهجه شما را در صحبتهایتان تایید کردم. پس نباید این را عنوان کنید.

وی افزود: آقای اسعدیان شما به عنوان یکی از کارگردانان سینمای ایران و رئیس کانون کارگردانان آثاری را در کارنامه خود دارید که مورد تایید طیف های مختلف است. شما در این ارتباط صحبت کنید.

اسعدیان گفت:بحث ما اینجا درباره بحران در سینما است و این مسئله فراتر از این حرفهایی است که ما عنوان می کنیم.

کوشکی با اشاره به صحبتهای علائی گفت: کدام یک از فیلم های اسعدیان مصداق بی اخلاقی در سینما است؟

علائی افزود: اسعدیان سر فیلم "10 رقمی" خیلی اذیت شد. درست است؟

اسعدیان نیز این موضوع را تایید کرد و ادامه داد: به عقیده من بحران سینمای ایران کلان تر از این بحث ها است. نباید بر اساس موضوعاتی مانند اخلاقی بودن سینما صحبت کنیم. سینما با اقتصاد ارتباط دارد و بحران نیز در اقتصاد همیشه هست. سینما به عنوان پدیده اقتصادی از ابتدای ورودش به ایران بحران داشته است. در حال حاضر مشکل بحث بحران مدیریت است.

وی تاکید کرد: سینما به عنوان یک مقوله اقتصادی می تواند دچار بحران مشروعیت و .. شود. اما مهم مدیریت آن است. در حال حاضر این مشکل مدیریت در تمام عرصه های سینما دیده می شود و هر روز هم بدتر خواهد شد. چون آنها علاقه ندارند که شیوه مدیریت خود را اصلاح کنند.

ادامه دارد...