کمیل حمیدیان- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پروژه تحقیقاتی موفق به تولید پلیمرهای ضد آب شدیم، افزود: این پوششها بر پایه پلیمر است که برای ضد آب کردن هرگونه مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، گچ، آجر، سفال و بتون به کار میروند.
وی با بیان اینکه این پوششها قادر به ضد آب کردن منسوجات است، اظهار داشت: با استفاده از این پوشش میتوان کاغذ، پارچه و چوب را ضد آب کرد.
حمیدیان با اشاره به اینکه این پوشش در داخل سطح نفوذ میکند، توضیح داد: پوشش پلیمری تولید شده در حد یک میکرون در داخل سطح نفوذ میکند ضمن آنکه یک لایه نازک نایلونی نیز بر روی سطح بیرونی سطوح می نشیند و کاملا ضد آب میشوند.
وی ادامه داد: از آنجایی که این پوشش پلیمری است از این رو در برابر اسید و قلیا و همچنین تغییرات محیطی و جوی مقاومت بالایی دارد ضمن آنکه در برابر سایش و خوردگی و رنگ پریدگی مقاوم است.
مجری طرح با بیان اینکه این لایه پوششی هیچ تغییری در بافت و رنگ سطوح ایجاد نمی کند، اضافه کرد: پوششهای پلیمری تولید شده دارای طیف رنگی از لایههای بی رنگ و شفاف تا سایر طیفهای رنگی تولید شده است از این رو تغییری در رنگ سطوج ایجاد نمیکند.
پژوهشگران کشور پوششهای رنگی بر پایه پلیمر را برای ضد آب کردن پارچه، کاغذ و هرگونه مصالح ساختمانی تولید کردند.
کمیل حمیدیان- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پروژه تحقیقاتی موفق به تولید پلیمرهای ضد آب شدیم، افزود: این پوششها بر پایه پلیمر است که برای ضد آب کردن هرگونه مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، گچ، آجر، سفال و بتون به کار میروند.
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