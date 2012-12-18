  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

توسط محققان کشور صورت گرفت/

تولید پوشش‌های رنگی برای ضدآب کردن کاغذ و پارچه

تولید پوشش‌های رنگی برای ضدآب کردن کاغذ و پارچه

پژوهشگران کشور پوششهای رنگی بر پایه پلیمر را برای ضد آب کردن پارچه، کاغذ و هرگونه مصالح ساختمانی تولید کردند.

کمیل حمیدیان- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پروژه تحقیقاتی موفق به تولید پلیمرهای ضد آب شدیم، افزود: این پوششها بر پایه پلیمر است که برای ضد آب کردن هرگونه مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، گچ، آجر، سفال و بتون به کار می‌روند.

وی با بیان اینکه این پوششها قادر به ضد آب کردن منسوجات است، اظهار داشت: با استفاده از این پوشش می‌توان کاغذ، پارچه و چوب را ضد آب کرد.

حمیدیان با اشاره به اینکه این پوشش در داخل سطح نفوذ می‌کند، توضیح داد: پوشش پلیمری تولید شده در حد یک میکرون در داخل سطح نفوذ می‌کند ضمن آنکه یک لایه نازک نایلونی نیز بر روی سطح بیرونی سطوح می نشیند و کاملا ضد آب می‌شوند.

وی ادامه داد: از آنجایی که این پوشش پلیمری است از این رو در برابر اسید و قلیا و همچنین تغییرات محیطی و جوی مقاومت بالایی دارد ضمن آنکه در برابر سایش و خوردگی و رنگ پریدگی مقاوم است.

مجری طرح با بیان اینکه این لایه پوششی هیچ تغییری در بافت و رنگ سطوح ایجاد نمی کند، اضافه کرد: پوششهای پلیمری تولید شده دارای طیف رنگی از لایه‌های بی رنگ و شفاف تا سایر طیف‌های رنگی تولید شده است از این رو تغییری در رنگ سطوج ایجاد نمی‌کند.  

کد مطلب 1769060

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