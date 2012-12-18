کمیل حمیدیان- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پروژه تحقیقاتی موفق به تولید پلیمرهای ضد آب شدیم، افزود: این پوششها بر پایه پلیمر است که برای ضد آب کردن هرگونه مصالح ساختمانی مانند گچ، سیمان، گچ، آجر، سفال و بتون به کار می‌روند.



وی با بیان اینکه این پوششها قادر به ضد آب کردن منسوجات است، اظهار داشت: با استفاده از این پوشش می‌توان کاغذ، پارچه و چوب را ضد آب کرد.



حمیدیان با اشاره به اینکه این پوشش در داخل سطح نفوذ می‌کند، توضیح داد: پوشش پلیمری تولید شده در حد یک میکرون در داخل سطح نفوذ می‌کند ضمن آنکه یک لایه نازک نایلونی نیز بر روی سطح بیرونی سطوح می نشیند و کاملا ضد آب می‌شوند.



وی ادامه داد: از آنجایی که این پوشش پلیمری است از این رو در برابر اسید و قلیا و همچنین تغییرات محیطی و جوی مقاومت بالایی دارد ضمن آنکه در برابر سایش و خوردگی و رنگ پریدگی مقاوم است.



مجری طرح با بیان اینکه این لایه پوششی هیچ تغییری در بافت و رنگ سطوح ایجاد نمی کند، اضافه کرد: پوششهای پلیمری تولید شده دارای طیف رنگی از لایه‌های بی رنگ و شفاف تا سایر طیف‌های رنگی تولید شده است از این رو تغییری در رنگ سطوج ایجاد نمی‌کند.