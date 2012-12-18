تبلور علوم اسلامی در جامعه کمر استکبار را می شکند

علی اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وحوت بین حوزه و دانشگاه اظهار داشت: بحت فرهنگی در این مقوله زمان بر است و تلاش مضاعفی می طلبد که در این خصوص مقام معظم رهبری بحث دانشگاه اسلامی را مطرح کردند.

وی با اشاره به سخنان بزرگان مبنی بر اینکه حوزه و دانشگاه باید در جهان بینی و استراتژی هماهنگ عمل کنند، تصریح کرد: کشور ما در منابع دینی غنی است اما در این زمینه تولید فکر و ایده نداریم.

امام جمعه فردیس افزود: دشمن در جنگ نرم سعی بر تفرقه دارد در حالی که این وحدت برای استکبار جهانی خطر بزرگی محسوب می شود.

ایمانی اظهار داشت: پیاده سازی اخلاقیات حوزه در دانشگاه که پشتوانه معنوی و الهی دارد باید تبیین شود.

نظریات وحدت حوزه و دانشگاه باید عملیاتی شود

استاد دانشگاه خوارزمی گفت: در بعد نظری برای وحدت بین حوزه و دانشگاه مقالات و سمینارهای خوبی ارائه و اجرا شده است اما باید این مقالات به مرحله اجرا درآید.

محمد حسین برهانی فر ادامه داد: در این مقوله نسبت به قبل از انقلاب پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم ولی روند بعد از انقلاب کمی کند بوده است، این مسئله باید با جدیت پیگیری شود.

وی مقصود از وحدت بین حوزه و دانشگاه را تعامل و پذیرش ساختار یکدیگر و کوشایی در تامین اهداف خواند و افزود: تبادل استاد و دانشجو به معنی حضور استاد در حوزه و بالعکس و حضور دانشجو برای گذراندن برخی دروس در حوزه از جمله اقتضائات این وحدت است.

مدرس دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: تامین منابع درسی آموزشی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تقویت کرسی های آزاد اندیشی نیز از مهمترین برنامه های تقویت این وحدت به شمار می روند.