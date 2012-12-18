به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اعلام افزایش ظرفیت از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان و شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اهواز، متقاضیان شرکت در این مرحله می‌توانند نسبت به انتخاب محل یا ویرایش انتخاب قبلی خود از ساعت 18 روز 28 آذر تا ساعت 24 روز 30 آذر در همان رشته ای که در آزمون شرکت کرده اند، اقدام کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش در دوره شهریه ای آزمون کارشناسی ارشد سال 91 از 13 دی به 20 دی تغییر کرد و ثبت نام از پذیرفته شدگان در روزهای 30 دی تا 2 بهمن انجام می گیرد.

زمان شروع دوره های متقاضیان رشته های مورد پذیرش در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 92 خواهد بود.

افزایش ظرفیت در رشته های بهداشت محیط، میکروب شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی بالینی، علوم تشریح، حشره شناسی، آموزش بهداشت، انگل شناسی، فیزیوتراپی، علوم تغذیه، پرستاری و مامایی رخ داده است و در مجموع 69 نفر پذیرش می شوند.