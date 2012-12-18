مطالبات رهبر انقلاب در حوزه‌ تحول علوم انسانی برآورده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با گرامیداشت سالروز فرارسیدن شهادت دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه افزود: طی یک دوره‌ای این همکاری بسیار خوب و امید بخش ادامه داشت ولی متاسفانه پس از مدتی به رکود منجر شد.



وی تصریح کرد: ضرورت روزافزون این تحول جای هیچ گونه توجیه و مسامحه کاری را باقی نگذاشته است.



رئیس بنیاد قم پژوهی، با تأکید بر اینکه آسیب شناسی عدم توفیق دو نهاد مهم حوزه علمیه و دانشگاه در باب تحول علوم انسانی نیازمند پیش فرض‌ها و تحلیل جامع و همه جانیه است، اظهارکرد: دانشگاه‌های استان و سراسر کشور به دلیل وضعیت حاکم بر وزارت علوم در این زمینه موفق عمل نکرده‌اند.



حجت الاسلام بنایی به چارچوب ساختار اجرایی وزارت علوم اشاره کرد و گفت: نحوه نگرش به موضوعات و مسائل علوم انسانی بیش از مقدار موجود توان و ظرفیت ندارد به همین دلیل در قدم های اولیه ماندگار شد.



وی ادامه داد: حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که مهندسی فرهنگی کشور و پایش علوم انسانی را رصد می‌کند در این زمینه توفیقات روز افزونی را برآورده نساخته است.



عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در این خصوص نقش چشم گیر و موثر حوزه علمیه را مورد توجه ویژه قرار داد و گفت: بیشترین نگاه‌ها و انتظارات متوجه حوزه‌های علمیه است و حوزه علمیه به لحاظ برخورداری از اندیشه ناب اسلام فقاهتی می‌تواند نیاز مبرم و حیاتی و پاسخی اقناعی ارائه کند.



حجت الاسلام بنایی در ادامه گفت: منظور از شعار فراگیر و همگانی وحدت میان حوزه و دانشگاه پاسخگویی به یک مطالبه تاریخی است که همه فعالان در عرصه سیاست و فرهنگ به آن اعتقاد دارند.



وی با بیان اینکه هماهنگی میان حوزه و دانشگاه برکات و آثار موثری را به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: همدلی و همنوایی این دو نهاد مهم و تاثیرگذار می‌تواند پیام های روشنی برای سایر جوامع مسلمان به دنبال داشته باشد.



مشاور رئیس قوه قضاییه در امور مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: باید در این راستا تلاش کرد تا مبانی و بنیان‌های فکری این دو نزدیکی بیشتری یابد تا شاهد بالندگی و شکوفایی تجدید بنای تمدن اسلامی به دست جوانان فکور و غیور ایران اسلامی باشیم.

