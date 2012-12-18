40 درصد مصوبات سفر هیئت دولت به اردبیل در حوزه آب محقق شد

داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: 90 درصد از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت و 100 درصد از مصوبات دور دوم در حوزه آب محقق شده و مابقی نیز در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات جذب شده در دولت نهم و دهم چهار برابر افزایش یافته است، اضافه کرد: اعتبار آب منطقه ای استان در طول دولت نهم و دهم برای پروژه های عمرانی حدود پنج هزار و 640 میلیارد ریال بوده، این در حالی است که کل اعتبار جذب شده در سالهای قبل حدود هزار و 350 میلیارد ریال بوده است.

مدیر کل آب منطقه ای استان فعالیتهای انجام شده در این مدت را نیز بیشاز سالهای قبلی دانست و افزود: 16 هزار و 200 هکتار از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی یامچی، سبلان و خدا آفرین در این مدت انجام شده و پیش از این تنها دو هزار و 200 هکتار از اراضی زهکشی شده بود.

به گفته وی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در هفت سال گذشته بهره برداری از سه طرح بزرگ آبرسانی به شهر اردبیل از سد یامچی، آبرسانی به مشگین شهر و آبرسانی به گرمی با مجموع ظرفیت هزار و 950 لیتر در ثانیه و جمعیت برخوردار یک میلیون و 114 هزار نفر است.

نجفیان با اشاره به احداث سه تصفیه خانه در سالهای اخیر تاکید کرد: متوسط افزایش سالیانه ظرفیت آبرسانی به شهرهای استان 487.5 لیتر در ثانیه بوده است.

وی متذکر شد: مهار آبهای داخلی نیز با پنج پروژه در دست ساخت سد بفراجرد، احمد بیگلو، کله سر، تازه کند و عنبران و بهره برداری از پروژه سد سبلان، بیگ باغلو، سرخاب و خورشید آباد در سطح وسیعی انجام شده است.