صادرات انواع گردو از شهرستان فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر، گردو را به نام "غذای مغز" می شناسند و این فقط به خاطر شباهت آن به مغز نیست، بلکه به خاطر وجود امگا ۳فراوان آن بوده که برای درست عمل کردن، مغز به امگا ۳نیاز دارد و مصرف چهارعدد مغز گردو در روز موجب افزایش اسید چرب ضروری امگا 3 می شود.

15 درصد از چربیهای گردو از نوع چربیهای مفید برای سلامت قلب است

15 درصد از چربیهای گردو از نوع چربیهای غیراشباع و مفید برای سلامت قلب است که این نوع چربی، پایین آورنده کلسترول بد(LDL) و افزایش دهنده کلسترول خوب(HDL) است.

یک چهارم فنجان مغز گردو، در حدود 8.90 درصد نیاز روزانه بدن به این چربی ضروری را تأمین می کند که از فواید گردو، کاهش کلسترول خون، کاهشLDL کلسترول، افزایش HDL کلسترول، افزایش قابلیت ارتجاعی رگهای بدن و محافظت در برابر بیماری قلبی و غیره را شامل می شود و اگر می خواهید خواب آرامی داشته باشید، برای شام، سالاد سبزیجات به همراه گردو مصرف کنید.

کالری گردو زیاد است و حدود ۶۵۴کالری در هر یکصدگرم گردو وجود دارد، لذا بهتر است، روزی که می خواهید گردو مصرف کنید، کالری آن را محاسبه کرده و از کالری روزانه خود کم کنید و به این ترتیب، ترس از چاق شدن را نخواهید داشت، برای مثال، اگر کالری مورد نیاز شما در روز، دو هزارکالری است و شمایکصدکالری گردو مصرف می کنید، می توانید یکهزار و 900 کالری باقی مانده را از مواد غذایی مختلف دریافت کنید.

اگر می خواهید گردو میل کنید و مانند روزهای گذشته غذاهای روزانه خود را نیز مصرف کنید، این نکته را از یاد نبرید که باید ۱۳۱دقیقه پیاده روی کنید تا انرژی دریافت شده از گردو، بسوزد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به آب و هوای مناسب شهرستان در هر هکتار 3.5 تن گردو برداشت می شود و باغات بارور شهرستان فیروزکوه 500 هکتار است که 200 تا 300 سال عمر درختان آن است.

روح الله درویش خضری ادامه داد: به دلیل موقعیت جغرافیایی این شهرستان اقدماتی در برنامه اصلاح و احیا برای تولید بهترین گردو ایران انجام داده ایم که از انواع گردو می توان به گردو کاغذی و ضیاء آبادی اشاره کرد.

وی از فعالیتهای این اداره به سمپاشی درختان برای جلوگیری از بیمار ی آنترگنود، کلاس توجیهی توسط گروه حفظ نباتات این اداره و همچنین طرح تغذیه باغات که به صورت نوع کود در درخت است، اشاره کرد.

برداشت 250 تن گردو و رشد 10 درصدی

رئیس شورای اسلامی روستای حصاربن نیز به خبرنگار مهر گفت: امسال حدود 250 تن گردو برداشت شد که نسبت به سال گذشته به علت فراوانی آب، 10 درصد افزایش داشته است.

علی شاه حسینی به انواع درخت گردو در حصاربن به کاغذی، کلاغی، مشهدی و سوزنی اشاره کرد و میانگین عمر درختان گردو را در این منطقه 40 سال دانست.

وی فروش هر کیلوگرم گردو را 10 هزار تومان اعلام کرد که به شهرستان آذرشهر و استانهای مازندران و کردستان فرستاده می شود و امسال از این شهرستان 50 تن گردو به کشور عراق صادر شده است.

رئیس شورای حصاربن افزود: از خصوصیات گردو شهرستان، سفید مغز بودن و ماندگاری زیاد است و از محله های کشت گردو در حصاربن محل سرخه، محله قندالیها، منطقه آروها(آروی ها)و مفین حصاربن است که از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا، کاشت سالانه درخت گردوی جدید است.

گزارش و عکس: مجید بلوری