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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

میر جعفریان:

واحدهای مسکن مهر اردبیل به شکل ناقص تحویل نمی شود

واحدهای مسکن مهر اردبیل به شکل ناقص تحویل نمی شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری اردبیل با بیان اینکه واحدهای مسکن مهر اردبیل به شکل ناقص تحویل نمی شود، گفت: تمامی واحدهای مسکن مهر استان باید تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میر جعفریان شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فنی استان تصریح کرد: هم اکنون مراحل ساخت و تحویل پروژه های مسکن مهر استان با وجود برودت و سرمای هوا با جدیت دنبال می شود.

وی با بیان اینکه بزودی 11 هزار واحد مسکن مهر در استان اردبیل به بهره برداری خواهد رسید، افزود: مسکن مهر از جمله مهمترین پروژه های عمرانی دولت نهم و دهم است و تلاش می شود تا پایان عمر دولت دهم از تمامی واحدهای مسکن مهر بهره برداری شود.

معاون عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد: به منظور تحقق این مهم ضروری است دستگاههای اجرایی مرتبط با بازدید مکرر نحوه عملکرد پیمانکاران را بررسی کرده ایرادات کار را رفع کنند.

این مسئول همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه های مهر ماندگار در استان تصریح کرد: سهم استان اردبیل از پروژه های مهر ماندگار 27 پروژه است که تا پایان عمر دولت دهم تلاش می شود به مرحله اجرا درآید.

بیمارستان سوختگی و سوانح، آسفالت راههای روستایی و اصلاح سیستمهای آبیاری از جمله پروژه های مهر ماندگاری بود که میرجعفریان تسریع در بهره برداری از آنها را خواستار شد.
 

کد مطلب 1769078

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