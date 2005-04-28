به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر لاريجاني كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در سفرهاي انتخاباتي خود وارد شهرستان تاكستان شد و مورد استقبال امام جمعه و نماينده اين شهر در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار و اعضاي شوراي شهرستان تاكستان قرار گرفت . وي پس از ديدار با امام جمعه تاكستان در مسجد اين شهر حاضر شد و با مردم اين شهر ديدار و گفت وگو كرد .

نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با مردم تاكستان انقلاب و نظام شكوهمند اسلامي را باشكوه خواند و افزود : وظيفه ما اين است كه با تمام وجود از موجوديت انقلاب دفاع كنيم. مردم ايران علاقمند هستند كه فرزندانشان تفكر ناب امام خميني(ره) را به خوبي محقق كنند .

وي در ادامه افزود : آينده كشور بدست همين جوانان است پس بايد اصل‌ ديگري كه همان فرهنگمان است را باور كنيم .

دكتر علي لاريجاني كه در جمع مردم تاكستان سخن مي‌گفت، معضلات كشاورزان را نبود حمايت كامل دانست و افزود : ما بايد با از قشرهاي تاثيرگذار ازجمله كشاورزان و معلمان دفاع كنيم.

وي مساله بيكاري را از معضلات ديگر كشور دانست و گفت : اگر كار در كشور نباشد، جوانان ما دست به كارهاي خلافي همچون اعتياد، فساد و... غيره دست مي‌زنند و همين باعث مي‌شود مشكلات جامعه افزايش يابد.

لاريجاني راه حل اين موضوع را مديريت درست خواند و افزود : مديران ما بايد دست از تنبلي بردارند.تا زماني كه مديران،‌ به سمت واردات كالا بروند و بحث توليدات داخلي را جدي نگيرند، كشور با چنين مشكلاتي همچنان دست و پنجه نرم خواهد كرد .

وي در ادامه صحبت‌هايش مشكل ديگر را تورم دانست و تصريح كرد : موضوع ديگر و يا به نوعي يكي از مشكلات مهم كشور تورم است. اگر ما با اين موضوع بطور جدي برخورد نكنيم دچار مشكل خواهيم بود. به نظر من نرخ تورم نوعي ماليات سنگين است.

وي در ادامه افزود : اگر ما مي‌خواهيم امسال سال همبستگي و مشاركت عمومي باشد بايد حرف مقام معظم رهبري را مبني بر اين‌كه اثار مثبت تغييرات در برنامه ها بايد در سفره‌هاي مردم نمايان شود ،عملي كنيم .

دكتر لاريجاني گفت : امروز دولت «هواي تازه» مي‌خواهد تا بتواند مسايل را هرچه بهتر حل كند. وي در خصوص مقوله كشاورز و كشاورزي گفت : ما كارهايي كه بايد انجام دهيم اين است كه به كشاورز و كشاورزي نگاه تازه‌اي داشته باشيم .ما بايد موانع را از سر راه كشاورزان برداريم تا بتوانند راحت‌تر كار كنند .