رسیدگی به 750 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دریانی معاون مدیرکل دستگاه قضایی و ریاست شوراهای حل اختلاف استان تهران در حالی که توسط اعضای هیئت رئیسه شوراهای حل اختلاف استان و میرزایی رئیس دادگستری شهرستان ورامین همراهی می شد، شامگاه دوشنبه با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار کرد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران در این دیدار، طی سخنانی ضمن ارائه گزارش از اوضاع شوراهای حل اختلاف استان تهران گفت: در سال گذشته 750 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد 100 هزار پرونده با مصالحه بین طرفین دعوی خاتمه یافت.

وی با اشاره به 100 هزار پرونده مختومه همراه با آشتی اظهار داشت:مصالحه بین دو طرف دعوی بسیار حائز اهمیت است،چرا که در این مسئله حداقل 200 هزار خانواده با صلح و آشتی به مشکلات خود پایان دادند و این دستاورد بزرگی است.

دریانی افزود: این 750 هزار پرونده ای که در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد اگر به دادگاه ها می رفت زمان بسیار زیادی از قضات می گرفت و سبب شلوغی و ازدحام دادگاه ها می گردید و این از برکات شورای حل اختلاف است.

نباید طوری عمل شود که مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام اسلامی بدبین شوند

معاون مدیرکل دستگاه قضایی استان تهران سپس با اشاره به برخی مشکلات موجود گفت: وضع معیشتی مردم قدری سخت شده است و در این بین وظیفه ما به عنوان خادمان مردم بسیار حساس است؛ نباید طوری عمل کنیم که صاحبان اصلی انقلاب اسلامی که مردم هستند نسبت به دستگاه قضایی و نیز نظام اسلامی بدبین شوند و بنده همواره این موضوع را به همکارانم تاکید نمودم.

وی از کمک های بی دریغ علما و روحانیون در حل اختلاف تقدیر کرده و عنوان کرد: از سیاست های ما فعال کردن مساجد در رسیدگی به پرونده های حل اختلاف است، باید مسجد در این امر محور باشد و سعی در حل اختلافات کند و تاکنون بسیاری از مساجد در این راستا فعال شده اند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با بیان اینکه نظام ولایت فقیه نعمتی است که پس از 1400 سال نصیب مردم شده است، گفت: پس از امام علی(ع) که حدود 5 سال حکومت کردند دیگر ما نظام ولایی نداشته ایم؛ هیچ یک از ائمه اطهار فرصت حکومت و برپایی نظام را نیافتند و اینک پس از قرنها، این نعمت به برکت ریخته شدن خون صدها هزار شهید نصیب ما شده است و باید قدر آن را بدانیم.