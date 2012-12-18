ایران خواستارسیاست متوازن سئول پیرامون تحریم نفتی تحت هدایت آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر از سئول و به نقل از این روزنامه علی اکبر صالحی در این مصاحبه از کره جنوبی انتظار دارد که در راستای وابستگی اقتصادی متقابل و رو به رشد دو کشور در تصمیم خود برای پیوستن تحریمهای نفتی تحت هدایت آمریکا تجدید نظر کند.

بر اساس این گزارش ، دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اتهامات مطرح شده در خصوص همکاری تهران با پیونگ یانگ در زمینه های هسته ای و نظامی را رد کرد.

صالحی ضمن اظهار نظر پیرامون سیاست کره جنوبی و توصیه به سئول جهت تفکیک مسائل سیاسی و اقتصادی در ارتباط با تحریمهای بین المللی علیه برنامه هسته ای جنجالی ایران گفت:رفتار سیاسی و اقتصادی کشورها باید متوازن باشد و بر همین اساس نمی توان با تصمیم سیاسی حقوق طرف دیگر را نادیده انگاشت و در عین حال از منافع اقتصادی آن بهره مند گردید.

وی در بخش دیگری از مصاحبه مکتوب خود اظهار داشت: روابط تجاری کره با ایران موجب ایجاد اشتغال در کره و همچنین بهره گیری کره از بازار گسترده ایران و بازار کشورهای همجوار ایران می گردد. طبیعی است که ایران نیز برای این اقدام خود انتظار عمل متقابل از طرف کره ای داشته باشد.

وزیر خارجه کشورمان افزود: پیوستن کره جنوبی به تحریم های جدید به نوعی اقدام علیه منافع اقتصادی ایران تلقی خواهد شد.

خبرنگار کوریا هرالد در ادامه تاریخچه ای از تحریم های آمریکا علیه ایران و پیوستن کره به این تحریم ها برای دوری جستن از اقدامات تلافی جویانه آمریکا و نهایتا معافیت کره از پیوستن به تحریمها در پی کاهش واردات نفت از ایران را ارایه کرده است .

"سونگ سانگ-هو" به این نکته اشاره کرده که کره ظاهرا برای اتخاذ تصمیم جهت پیوستن به تحریم ها دوره سختی را سپری کرده است چرا که با توجه به مراودات تجاری بیش از 2500 شرکت کوچک و متوسط کره ای با ایران روابط متشنج سئول با تهران احتمال بروز تبعات منفی برای اقتصاد کره را در پی داشت. ولی در عین حال سئول نگران بود که امتناع از پیوستن به تحریمها تلاش کره جنوبی برای جلب حمایت بین المللی جهت خلع سلاح هسته ای کره شمالی را دچار مشکل نموده و اتهاماتی مبنی بر داشتن معیار دوگانه را متوجه کره نماید.

در ادامه مصاحبه کوریا هرالد آمده است : وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه کشورش از شرایط سختی که کره جنوبی در آن قرار دارد آگاه است، خواستار آن شده که سئول تلاش بیشتری بعمل آورده و درک صحیح تری از انگیزه ایران داشته باشد.

وی افزود: علیرغم کاهش واردات نفت خام کره از ایران کشورمان اقدامی در این خصوص بعمل نیاورد و کمپانی های کره ای کما فی السابق در ایران به فعالیت مشغولند.

وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر نیاز فزاینده کره جنوبی به منابع انرژی ایران و نقش ایران بعنوان یک منبع مطمئن انرژی گفت: انتظار می رود کره در نهایت نگاهی دراز مدت و استراتژیک نسبت به تامین نیازهای خود داشته باشد.

وی همچنین ضمن اشاره به اهمیت کره جنوبی بعنوان یک کشور مهم در "سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران" تاکید کرد دو کشور در پنجاهمین سالگرد برقراری مناسبات سیاسی باید تلاش مشترکی را جهت گسترش روابط دوجانبه بعمل بیاورند.

وزیر خارجه کشورمان افزود:جمهوری اسلامی ایران خواستار حفظ و گسترش این روابط می باشد اما حفظ و استمرار آن بستگی به عملکرد دولت کره جنوبی دارد.

صالحی با رد گمانه زنی پیرامون همکاری ایران و کره شمالی درزمینه تولید سلاحهای هسته ای، که می تواند صلح جهانی را تهدید کند گفت: اساسا ماهیت برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با یکدیگر تفاوت دارند. البته کره شمالی بعنوان یک کشور عضو جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی ایران دارای روابط دوستانه است و این رابطه علیه منافع کشورهای ثالث نمی باشد.

خبرنگار کوریا هرالد در ادامه گزارش مصاحبه خود با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در رد اتهامات مطرح شده در خصوص همکاری هسته ای و موشکی ایران با کره شمالی پرداخته و به نقل از وی نوشت: در زمان جنگ ایران و عراق همکاری نظامی بین ایران و کره شمالی وجود داشت که دیگر قطع شده و همکاری دو کشور هم اکنون صرفا محدود به مسائل سیاسی و بشردوستانه می باشد.

این خبرنگاردر ادامه مصاحبه خود با وزیر امور خارجه ایران ضمن اشاره به اقدامات تحریک آمیز کره شمالی در سال 2010 که طی آن 50 تن از اتباع کره کشته شدند به انعکاس اظهارات وزیر خارجه کشورمان در این مورد پرداخت و به نقل از وزیر خارجه کشورمان نوشت :لزوم دوری از سیاستهای تحریک آمیز و تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس رعایت اصل احترام متقابل مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور خارجه ایران ضمن اشاره به محبوبیت روز افزون محصولات فرهنگی کره در ایران و لزوم برقراری توازن در زمینه پخش و توزیع محصولات فرهنگی دو کشور اظهار داشت:هویت آسیایی و شرقی مشترک دو کشور، اشتراکات فرهنگی و تاریخی و همچنین شباهت مسائل و مشکلات دو کشور از دلایل استقبال مردم ایران از محصولات فرهنگی کره می باشد که البته می بایست در این زمینه توازن برقرار گردد و متقابلا زمینه پخش و توزیع محصولات فرهنگی ایران در کره نیز فراهم گردد. قطعا اینگونه تبادلات فرهنگی می تواند به نزدیکی و شناخت بیشتر مردم دو کشور کمک نماید.



