تولید خودرو یورو 5 در ایران آغاز شد

محسن صالحی نیا در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید خودروهایی با استاندارد یورو 5 اتحادیه اروپا همزمان با آغاز تولید بنزین یورو در پالایشگاه های نفت داخلی، گفت: در حال حاضر تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اروپا در برخی از پالایشگاه های نفت آغاز شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادی و صنایع با اعلام اینکه براساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش نفتی به زودی عرضه سراسری بنزین یورو در جایگاه‌های سوخت کشور آغاز خواهد شد، تصریح کرد: از این رو شرکتهای خودروساز داخلی هم باید شتاب در تولید خودروهایی با استاندارد جدید را در دستور کار قرار دهند.

این مقام مسئول با اشاره به آغاز تولید خودروهایی با استاندارد یورو 5 توسط برخی از شرکتهای خودروساز داخلیٰ، بیان کرد: همزمان با افزایش تولید بنزین یورو 5 ساخت و عرضه خودروهایی با استاندارد یورو هم به طور گسترده آغاز خواهد شد.

صالحی نیا در پاسخ به این سئوال مهر که در صورت تاخیر خودروسازان در تولید خودرو یورو 5 امکان واردات خودروهای کم مصرف با تعرفه گمرکی مناسب وجود دارد؟ اظهارداشت: خودروهای کم مصرف بنزین و حتی دوگانه سوز قابلیت ثبت سفارش بدون کوچکترین محدودیتی را دارند.

به گفته وی، با این وجود، پیش بینی می شود خودروسازان داخلی مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده، تولید خودرو با استاندارد یورو 5 را به طور گسترده آغاز کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تولید و ساخت برخی از قطعات یدکی خودروهای دوگانه سوز فاقد توجیه اقتصادی در داخل کشور است، گفت: با این وجود هم اکنون طرحی به منظور خودکفایی کامل در تجهیزات و قطعات انواع خودروی گازسوز در دستور کار قرار دارد.