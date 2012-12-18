محمدرضا اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پیش از این صدور کارت دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد نبود اما از سال جاری صدور این کارت توسط معاونت مذکور صورت می گیرد.

وی در خصوص الکترونیک شدن کارت دانشجویی در این دانشگاه اظهار داشت: طی برگزاری جلساتی با مرکز آزمون و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد قرار شد برای دانشجویانی که پس از احراز هویت و ثبت نام، دانشجوی این دانشگاه می شوند کارت الکترونیک دانشجویی صادر شود.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد از جمله مزیتهای این کارت را گنجاندن کارت تغذیه در نوار مغناطیسی این کارت اعلام کرد و در ادامه افزود: پس از توزیع این کارت، دانشجو زمانی که وارد محیط دانشگاه می شود پس از عبور از گیت، کارت الکترونیک دانشجویی ورودش را در سیستم دانشجویی ثبت می کند و از این طریق حتی خانواده ها هم می توانند با مراجعه به این سیستم از ورود و خروج فرزندنشان به محیط دانشگاه مطلع شوند.

به گفته اسفندیار، جنس این کارت از PVC و با داشتن نوار مغاطیسی مشکی، شبیه کارتهای عابر بانک است.

وی خاطرنشان کرد: این کارت از ترم جاری توسط معاونتهای دانشجویی واحدهای دانشگاه آزاد و بستگی به توانمندی و بهره بردن از امکانات نرم افزاری آن میان دانشجویان در حال توزیع است.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد در عین حال تاکید کرد که ممکن است صدور و توزیع این کارت در بین دانشجویان به علت ناکافی بودن امکانات نرم افزاری برخی واحدها مقدور نباشد که جایگزین این کارت، یک کارت دانشجویی موقت صادر خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول در دانشگاه آزاد، کارت مذکور برای تمام دانشجویان فعلی دانشگاه آزاد اسلامی صادر می شود.