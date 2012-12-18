  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۵

تاجیک امروز وارد ایران می شود

تاجیک امروز وارد ایران می شود

نصرت الله تاجیک دیپلمات ایرانی که در بریتانیا در بازداشت خانگی به سر می برد، امروز وارد ایران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر سابق ایران در اردن که به اتهام فروش دوربین های دید در شب در انگلیس و با شکایت آمریکا تحت بازداشت خانگی بود اعلام کرد که ساعت 11.30 شب وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد شد.

 پیروزی وی در دادگاه انگلیسی- آمریکایی با شکایت وزیر کشور بریتانیا  تشکیل شده بود، اولین پرونده حقوق در زمینه استرداد است که یک مسلمان علیه آمریکا به پیروزی دست یافته است.

آمریکا از انگلیس خواسته بود تا تاجیک را تحویل آن کشور بدهد اما رای دیوان عالی انگلیس به نفع این دیپلمات ایران، مانع از این استرداد شد.

کد مطلب 1769096

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