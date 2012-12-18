رضا اسماعیلی دبیر جایزه قلم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن قلم که در تاریخ 25 آذرماه در محل دفتر انجمن برگزار شد، رضا اسماعیلی شاعر ، منتقد شعر و پژوهشگر به عنوان دبیر یازدهمین دوره جشنواره قلم زرین انتخاب شد.

رضا اسماعیلی، متولد 1339 تهران است و از سوابق فرهنگی او می‌توان به سردبیری مجله «امید سلام» از سال 59 تا 63، عضو شورای سردبیری مجلات شاهد و شاهد بانوان ازسال 63 تا 68، دبیر سرویس فرهنگی مجله علمی، پژوهشی «طب و تزکیه» از سال 77 تا 84، عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره‌های ادبی دانشجویان از سال 77 تا 84، دبیر سرویس شعر و ادب فصلنامه اصحاب قلم (سال 1384) و داور بخش ادبی یادواره شهدای دانشجوی کشور و جشنواره‌های ادبی بسیج از سال 77 تا 84 اشاره کرد.

وی همچنین دارای مدرک کارشناسی علوم اجتماعی و گواهینامه درجه 2 هنری (معادل کارشناسی ارشد) است.

اسماعیلی پیش از این نیز دبیر سومین جشنواره قلم زرین درسال 83 بود.