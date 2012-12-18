ماهاتیر محمد: پروژه لیناس استرالیا خطرناک نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری مالزین اینسایدر، نخست وزیر اسبق مالزی با محکوم کردن عمل معترضان ، افزود: مردم مالزی باید به تصمیم دولت برای ادامه همکاری شرکت لیناس اعتماد کرده و مالزی نیاز دارد که از فرآوری منابع خاکی کمیاب در کشور بهره مند شود.

وی با اشاره به اینکه عناصر خاکی کمیاب مانند مواد هسته ای خطر ناک نیست ،افزود: اما باید تمام اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از خطرات احتمالی صورت گیرد.

ماهاتیر محمد در عین حال گفت : روند اجرا شده در کارخانه لیناس خطرناک نیست و ایمنی این پروژه از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است.

هفته گذشته دولت مالزی پس از ارزیابی امنیت فعالیت شرکت هسته ای لیناس استرالیا در این کشور از سوی کمیته مشترک چهار وزارتخانه موافقت برای فعالیت این شرکت مشروط به انتقال تمام زباله های هسته ای به خارج از مالزی را اعلام کرد.

شرکت هسته ای لیناس استرالیا قرار است عناصر معدنی خاص را از استرالیا وارد مالزی کرده و کار پردازش و فراوری این مواد را برای صنایع مختلف در این کشور انجام دهد.

گروههای مدافع محیط زیست پس از هشدار برخی کارشناسان در خصوص ناامن بودن این طرح برای سلامت عمومی اعتراضات وسیعی به اجرای این طرح در مالزی داشته اند و بارها در مقابل سفارت استرالیا در کوالالامپور تجمع کرده اند هر چند این اعتراضات با نزدیک شدن زمان انتخابات در مالزی رنگ و بوی سیاسی نیز به خود گرفته است.



