محمدعلی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال رایزنی برای رفع تعلیق هستیم، اظهار داشت: در خصوص تعلیق باید بگویم که این یک موضوع کلی است و برای فدراسیونهایی از قبیل جودو، دوچرخه سواری و کشتی هم وجود دارد. البته با چند جا صحبت کرده و حال رایزنی برای حل این مشکل نیز هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که فکر میکنید موضوع تعلیق چه تاثیری در روند کاری فدراسیون تیراندازی با کمان دارد؟ اظهار داشت: نمیخواهم توجیه کنم اما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. فدراسیون دو بخش کاری داخلی و خارجی دارد. ابتدا باید به بخش داخلی رسید و با آماده کردن پایهها، وارد بخش قهرمانی فدراسیون شد. این بخش انگیزهای است برای قهرمانی و افتخارآفرینی برای کشور و نمیتوان گفت که اگر نباشد ایرادی ندارد؛ اما انصافا کارهای نشده خیلی زیادی در تیراندازی کشورمان داریم.
رئیس فدراسیون تیراندازی ایران صحبتهای خود را اینگونه ادامه داد: کار زیادی داریم و هرچقدر که بیشتر وقت بگذارم و هزینه صرف کنیم، کم است. از نظر تیمهای ردههای سنی، مسائل نرم افزاری و سختافزاری اصلا در شرایط خوبی قرار نداریم. کافی است دو سفر همراه من به استانهای کشور بیایید و از نزدیک مشاهده کنید که یک سیبل ساده هم ندارند؛ چه برسد به سایت تیراندازی. آدم خجالت میکشد به استانی برود و بگوید این هیات برای رشته تیراندازی با کمان است. پرداختن به این مسائل ضروری اما بعد قهرمانی هم لازمه کار است.
وی با بیان اینکه اردوهای تیم ملی را با قدرت ادامه میدهیم، خاطرنشان کرد: آماده بودن یک ملیپوش و تیم ملی کاری یکی یا دو روزه نیست. آنها باید در اردو بمانند و آمادگیهایشان را حفظ کنند. ضمن اینکه در خردادماه سال آینده مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را داریم. این رقابتها در اندونزی و با حضور 18 رشته ورزشی برگزار میشود که ما هم یکی از آنها هستیم. برای شرکت دررقابتهای مذکور مشکلی نداریم وبا قدرت در آن حضور خواهیم یافت.
شجاعی با بیان اینکه هنوز نامه تعلیق را ندیدهام، تاکید کرد: حقیقا طی این چند روز جلساتی داشتم و موفق به ارتباط با مسئولین نشدم؛ اما حتما طی یکی دو روز آینده به کمیته المپیک خواهم رفت؛ اما فکر میکنم چنین نامهای وجود داشته باشد.
شجاعی در خصوص آزادی کریم صفایی، رئیس سابق فدراسیون تیراندازی با کمان از بازداشت، گفت: از این موضوع خوشحالم شدم و آرزو داریم مشکل او هرچه زودتر رفع شود.
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