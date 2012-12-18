  1. اقتصاد
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۸:۵۶

قیمت انواع ارز در سه‌شنبه/

قیمت دلار مبادلاتی ثابت ماند؛ یورو و پوند افزایش یافت

قیمت دلار مبادلاتی ثابت ماند؛ یورو و پوند افزایش یافت

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه بیست و هشتم آذرماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، ین ژاپن، وون کره جنوبی و درهم امارات نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده اما قیمت یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد و ریال قطرافزایش و قیمت روپیه هند، لیر ترکیه، روبل روسیه و یوآن چین کاهش یافته است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 32388 تومان، پوند انگلیس 39873 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1378 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:
 

جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی

نوع ارز

قیمت امروز(ریال)

قیمت دیروز(ریال)

دلار

24591

24591

یورو

32388

32346

درهم امارات

6695

6695

لیرترکیه

13777

13820

یوآن چین

3941

3947

روپیه هند

449

451

پوند انگلیس

39873

39740

کرون سوئد

3695

3680

فرانک سوئیس

26792

26745

روبل روسیه

795

801

یکصد ین ژاپن

29300

29300

یکهزار وون کره جنوبی

23000

23000

 ریال قطر

 6756

6754
کد مطلب 1769107

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