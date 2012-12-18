قیمت دلار مبادلاتی ثابت ماند؛ یورو و پوند افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار، ین ژاپن، وون کره جنوبی و درهم امارات نسبت به روز گذشته ثابت باقی مانده اما قیمت یورو، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، کرون سوئد و ریال قطرافزایش و قیمت روپیه هند، لیر ترکیه، روبل روسیه و یوآن چین کاهش یافته است.
برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز 2459 تومان، یورو 32388 تومان، پوند انگلیس 39873 تومان، درهم 669 تومان و لیر ترکیه 1378 تومان نرخگذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه به شرح جدول ذیل است:
|
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
|
نوع ارز
|
قیمت امروز(ریال)
|
قیمت دیروز(ریال)
|
دلار
|
24591
|
24591
|
یورو
|
32388
|
32346
|
درهم امارات
|
6695
|
6695
|
لیرترکیه
|
13777
|
13820
|
یوآن چین
|
3941
|
3947
|
روپیه هند
|
449
|
451
|
پوند انگلیس
|
39873
|
39740
|
کرون سوئد
|
3695
|
3680
|
فرانک سوئیس
|
26792
|
26745
|
روبل روسیه
|
795
|
801
|
یکصد ین ژاپن
|
29300
|
29300
|
یکهزار وون کره جنوبی
|
23000
|
23000
|
ریال قطر
|
6756
|
6754
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