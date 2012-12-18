نخستین گاف نخست وزیر آتی ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیزو آبه که حزب وی در انتخابات اخیر پارلمانی اکثریت را بدست آورد در یک سخنرانی برای رهبران قدرتمند تجاری کشور، هنگامی که می خواست به تماس تلفنی خود با باراک اوباما اشاره کند، گفت: من با "پرزیدنت بوش" صحبت کردم.

این نخستین گاف شیزو آبه در یکی از نخستین سخنرانی های وی بوده است.

شیزو آبه در انتخابات پارلمانی این کشور که روز یکشنبه برگزار شد به پیروزی رسید.

در این انتخابات حزب لیبرال دموکرات (LDP) به رهبری شیزو آبه نخست وزیر اسبق ژاپن بار دیگر به پیروزی رسید.

حل مسائل و مشکلات اقتصادی نخستین اولویت شیزو آبه اعلام شده است.

