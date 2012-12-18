  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۰

نخستین گاف نخست وزیر آتی ژاپن

نخستین گاف نخست وزیر آتی ژاپن

نخست وزیر آتی ژاپن در اظهاراتی درباره رئیس جمهور آمریکا با اشتباه گرفتن باراک اوباما با جرج بوش رئیس جمهوری فعلی و سابق ایالات متحده، نخستین گاف خود را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شیزو آبه که حزب وی در انتخابات اخیر پارلمانی اکثریت را بدست آورد در یک سخنرانی برای رهبران قدرتمند تجاری کشور، هنگامی که می خواست به تماس تلفنی خود با باراک اوباما اشاره کند، گفت: من با "پرزیدنت بوش" صحبت کردم.

این نخستین گاف شیزو آبه در یکی از نخستین سخنرانی های وی بوده است.

شیزو آبه در انتخابات پارلمانی این کشور که روز یکشنبه برگزار شد به پیروزی رسید.

در این انتخابات حزب لیبرال دموکرات (LDP) به رهبری شیزو آبه نخست وزیر اسبق ژاپن بار دیگر به پیروزی رسید.

حل مسائل و مشکلات اقتصادی نخستین اولویت شیزو آبه اعلام شده است.
 
کد مطلب 1769108

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