قتل زن زندانی در ملاقات با همسرش/ اولیای دم شناسایی نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه 24 آذر ماه سال گذشته مردی برای ملاقات حضوری با همسرش وارد بخش ملاقات یکی از ندامتگاه های کرج شد. اما دقایقی بعد او در جنایتی غافلگیرانه همسر زندانی اش را خفه کرد و بلافاصله نیز از سوی ماموران بازداشت شد.

از سوی دیگر با اعلام این خبر به کلانتری 38 کرج، تیمی از ماموران همراه بازپرس جنایی راهی ندامتگاه شدند. در بررسی های مقدماتی هم مشخص شد زن 34 ساله عامل جنایت به جرم حمل و فروش 20 گرم کراک دستگیر و پس از محاکمه به 10 سال زندان محکوم شده بود.

بررسی سوابق متهم 38 ساله نیز نشان داد او سرکرده یک باند سرقت معروف به «سیندرلا» بوده که به اتهام سرقت مسلحانه طلافروشی، خودرو و جعل اسناد 12 سال از عمرش را پشت میله های زندان گذرانده و 10 روز قبل با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.

محمد در نخستین بازجویی ها درباره انگیزه جنایت گفت: «من همسرم را دوست داشتم و به خاطر تامین هزینه های زندگی مان 12 سال از عمرم را در زندان گذراندم. اما زمانی که در زندان بودم به رفتارش مشکوک شدم تا اینکه از طریق دوستانم متوجه شدم همسرم با مردی رابطه پنهانی دارد و برایش مواد مخدر هم می فروشد. در حالی که این موضوع بشدت آزارم می داد کینه اش را به دل گرفتم. به همین خاطر وقتی از دستگیری اش باخبر شدم تصمیم به انتقام گرفتم. بنابراین به محض آزادی از زندان به دنبال فرصتی برای اجرای نقشه بودم. تنها راه پیش رو نیز ملاقات خصوصی بود. به همین خاطر درخواست ملاقات دادم. زمانی که وارد اتاق ملاقات شده و از او توضیح خواستم ادعا کرد تمام حرف هایم دروغ است. اما از شدت عصبانیت روسری را دور گردنش گره زده و خفه اش کردم.»

مرد جنایتکار پس از اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت با قرار قانونی دوباره راهی زندان شد . با گذشت یک سال از این جنایت شناسایی نشدن اولیای دم مقتول روند رسیدگی به این پرونده را با مشکل روبرو کرده است. در صورتی که تحقیقات برای شناسایی شدن اولیای دم به نتیجه نرسید ، دادستان می تواند برای متهم به قتل درخواست مجازات کند تا پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.