سه شهید گمنام در کردکوی آرام می گیرند

عبدالصمد کیایی دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت شهدای گمنام کردکوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان برای اولین بار میزبان سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس می شود.

وی اظهار داشت: پیکر پاک این شهدای والامقام بعد از ظهر امروز ( سه شنبه) به منطقه وارد می شود و پس از تشییع در سه راهی پارک جنگلی کردکوی آرام می گیرند.

وی اظهار داشت: مردم این شهرستان شهید پرور پس از سالها چشم انتظاری به آرزوی خود می رسند و میزبان لاله های گمنام دوران دفاع مقدس می شوند.

کیایی بیان داشت: این سه شهید والامقام و گمنام در عملیات والفجر8 در منطقه فاو به شهادت نائل آمدند و در شهرستان آرام خواهند گرفت.

وی سن این شهدای ولامقام را در هنگام شهادت 18، 19 و 21 ساله بیان کرد.

به گزارش مهر، مراسم وداع با شهدای گمنام ساعت 18 امروز در مسجد جامع کردکوی و آیین تدفین شهدا 9 صبح فردا از میدان شهرداری کردکوی برگزار می شود.

گلستان تاکنون میزبان 75 شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.