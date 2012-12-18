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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۹

سه شهید گمنام در کردکوی آرام می گیرند

سه شهید گمنام در کردکوی آرام می گیرند

کردکوی - خبرگزاری مهر: سه شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در شهرستان کردکوی در غرب گلستان آرام می گیرند.

عبدالصمد کیایی دبیر اجرایی مراسم بزرگداشت شهدای گمنام کردکوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان برای اولین بار میزبان سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس می شود.

وی اظهار داشت: پیکر پاک این شهدای والامقام بعد از ظهر امروز ( سه شنبه) به منطقه وارد می شود و پس از تشییع در سه راهی پارک جنگلی کردکوی آرام می گیرند.

وی اظهار داشت: مردم این شهرستان شهید پرور پس از سالها چشم انتظاری به آرزوی خود می رسند و میزبان لاله های گمنام دوران دفاع مقدس می شوند.

کیایی بیان داشت: این سه شهید والامقام و گمنام در عملیات والفجر8 در  منطقه فاو به شهادت نائل آمدند و در شهرستان آرام خواهند گرفت.

وی سن این شهدای ولامقام را در هنگام شهادت 18، 19 و 21 ساله بیان کرد.

به گزارش مهر، مراسم وداع با شهدای گمنام ساعت 18 امروز در مسجد جامع کردکوی و آیین تدفین شهدا 9 صبح فردا از میدان شهرداری کردکوی برگزار می شود.

گلستان تاکنون میزبان 75 شهید گمنام دوران دفاع مقدس است.

کد مطلب 1769112

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