ظرفیت تولید آب شیرین کن چابهار افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل صدراییه اظهار داشت: در حال حاضر نسبت به شیرین سازی 20 هزار متر مکعب آب در طی شبانه روز در شهر چابهار اقدام می شود.

وی گفت: آب شیرین کن چابهار از نوع ROو با استفاده از روش اسمزی ظرفیت تولید 20 هزار مترمکعب آب شیرین را دارد که بنا بر نیاز و ضرورت تامین آب این رقم تا میزان 23 هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش خواهد یافت.

وی افزود: عملیات احداث این آب شیرین کن در پایان سال 1386 منعقد و ظرف مدت یکسال با سرمایه گذاری و حمایت شرکت آبفای سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت آبفای سیستان و بلوچستان بیان داشت: در همین راستا با راه اندازی آب شیرین کن زاهدان به میزان 120 لیتر آب در ثانیه به ظرفیت و کیفیت آب شرب شهر زاهدان افزوده شده است.

وی گفت: فاز نخست این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت شرکت آبفای استان و با هزینه 120 میلیارد ریال به مرحله بهره برداری رسیده و فاز دوم این پروژه با هدف افزایش ظرفیت در حال انجام است.

وی همچنین افزود: الگوی مصرف آب در خانواده ها و همچنین بخش های خدماتی در سیستان و بلوچستان نیاز به تغییر دارد.

صدراییه با اشاره به اینکه میزان سرانه مصرف آب در شهر زاهدان بیش از سایر شهرهای کشور است، اظهار داشت: میزان مصرف آب به ازای هر خانواده زاهدانی 22 متر مکعب تعریف شده است در حالی که در تهران بزرگ این رقم از 18 متر مکعب تجاوز نمی کند.

وی گفت: سرانه تولید آب به ازای هر خانوار در کشور های اروپایی بین 100 تا 85 لیتر است اما الگوی مصرف به دلایل متعدد در کشور ایران و به خصوص استان سیستان و بلوچستان با توجه به اقلیم گرم و خشک و همچنین کمبود منابع آبی به میزان بیش از 175 لیتر می باشد.

وی سیاست وزارت نیرو را در راستای بهینه سازی و مدیریت مصرف برای همه مولفه ها عنوان کرد و افزود: زندگی سنتی، وجود منازل با زیربناهای زیاد، شست و شوی حیاط اماکن مسکونی و خودروها با آب شرب شهری و همچنین تعدد باغچه های شخصی در منازل بخشی از دلایل افزایش مصرف آب در خانوار های استان است.

رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان بیان داشت: در این راستا سرمایه گذاری و بکارگیری از کاهنده های مصرف، تغییر در روش آبیاری و کاشت گیاهان و همچنین انتخاب گونه های مقاوم برای مدیریت مصرف بهینه الزامی است.

وی با اشاره به دغدغه ‌های مقام معظم رهبری در طول چند سال گذشته در ارتباط با نحوه مصرف، گفت: رهبر معظم انقلاب حکیمانه سالی را تحت این نام و در مورد مصرف اختصاص دادند و می ‌‌توان گفت توجه به مدیریت مصرف و حتی تامین آب مربوط به یک ارگان خاص نیست بلکه یک وظیفه همگانی است.

وی نقش زنان خانه ‌دار را در مدیریت مصرف آب حائز اهمیت دانست و افزود: بخش عمده مدیریت و صرفه‌ جویی مصرف آب بر عهده خانم ‌ها در خانواده می‌ باشد.

وی اظهار داشت: با تاکید به نقش خانم‌ ها، نتایج قابل قبولی در مدیریت و مصرف بهینه آب حاصل می شود.