مرز "سیرانبند" بانه تقویت شود/ لزوم تعامل بین دستگاهی برای مقابله با قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: مرز سیرانبند بانه از دو سال قبل تاکنون به عنوان مرز رسمی در کشور مصوب شده است که انتظار می رود زمینه برای فعال شدن آن برای انجام مبادلات مرزی فراهم شود.

وی ادامه داد: فعال شدن مرز رسمی سیرانبند بانه و همچنین بهره مندی از تمامی ظرفیت های این بخش با هدف مبارزه عملی با قاچاق کالا یکی از نیازهای اصلی و ضروری در این شهرستان به شمار می رود که باید مسئولان و متولیان در این بخش اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهند.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان با اشاره به نوسانات نرخ ارز و کاهش جدی قاچاق از طریق مرزهای استان یادآور شد: در حال حاضر شمار زیادی دستگاه و سازمان دولتی در امر مقابله با قاچاق فعال هستند که باید هماهنگی و تعامل بهترین بین آنها برای کسب موفقیت در این بخش وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یک وظیفه عمومی است و خود مردم نیز در این بخش وظیفه مهمی بر عهده دارند، بیان کرد: استفاده از تولیدات داخلی در کنار انجام مبادلات قانونی مرزی از طریق مرزهای رسمی زمینه ساز مقابله عملی با پدیده مخرب قاچاق کالا در استان کردستان است.

نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قاچاق احشام از طرقی مرزهای استان کردستان و لزوم جلوگیری از این روند، گفت: قاچاق احشام در استان کردستان یک روند افزایشی دارد و به همین دلیل مقابله و جلوگیری با این مهم باید در دستور کار سازمان ها و ادارات دولتی مسئول قرار گیرد.

وی همچنین خواستار کنترل بیشتر در مرزهای استان با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت شد و افزود: طی چند سال اخیر روند نزولی قاچاق سوخت در استان کردستان ادامه داشته است و باید شرایط به جایی برسد که قاچاق سوخت از طریق مرزهای این استان به صورت کامل کنترل شده و به صفر برسد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان در بخش پایانی سخنان خود خواستار کنترل و نظارت بهتر در راستای مقابله با وسائل آرایشی و بهداشتی قاچاق در این استان شد و اظهار داشت: در بحث قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی با توجه به مطرح شدن بحث سلامت مردم باید کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.

در این جلسه همچنین مسائل مربوط به قاچاق سوخت، قاچاق احشام، بحث ورود و خروج ارز و در نهایت وضعیت لوازم آرایشی و بهداشتی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.