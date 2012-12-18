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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۵

هفته هفدهم لیگ برتر؛

آرسنال ردینگ را گلباران کرد

آرسنال ردینگ را گلباران کرد

در آخرین دیدار از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر تیم فوتبال آرسنال موفق شد در خانه ردینگ به یک پیروزی پر گل دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور بیش از 24 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی ردینگ برگزار شد، شاگردان آرسن ونگر موفق شدند با نتیجه 5 بر 2 میزبان خود را از پیش رو بردارند.

سانتی کاسورلا هافبک اسپانیایی آرسنال در این بازی ستاره میدان بود و برای تیمش هت تریک کند. دو گل دیگر توپچی‌ها را هم لوکاس پودولسکی و تئو والکات به ثمر رساندند.

 

آرسنال با این پیروزی 27 امتیازی شد و همچنان در رده پنجم جدول رده‌بندی باقی‌مند. ردینگ نیز با 9 امتیاز آخرین تیم جدول 20 تیمی لیگ برتر است.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 42 امتیاز
2- منچسترسیتی 36 امتیاز
3- چلسی 29 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- تاتنهام 29 امتیاز
5- آرسنال 27 امتیاز
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18- ویگان 15 امتیاز
19- کوئینزپارک رنجرز 10 امتیاز
20- ردینگ 9 امتیاز

کد مطلب 1769126

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