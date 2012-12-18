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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۱۶

در آستانه انتخابات مالزی؛

ائتلاف مخالفان دولت خواستار حضور "شهروندان ناظر" در مراکز اخذ رای شد

ائتلاف مخالفان دولت خواستار حضور "شهروندان ناظر" در مراکز اخذ رای شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: ائتلاف احزاب مخالفان دولت در مالزی (برسیه 2) با بیان اینکه کماکان نگرانی ها در خصوص شفافیت انتخابات در این کشور دارد، از تصمیم خود برای استفاده از هزاران "شهروند ناظر" به عنوان گوش و چشم در روز انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه خبری مالزین اینسایدر، "آمبیگا سرینواسان" با اعلام این مطلب افزود: با توجه به اقدامات دولت برای اصلاحات به نظر می رسد دستیابی به انتخابات پاک و سالم محقق نخواهد شد و بهترین راه بکارگیری شهروندان به عنوان ناظرین برای جلوگیری از تقلب در انتخابات است.

وی در خصوص مشارکت شهروندان مالزیایی در انتخابات گفت: امیدواریم 85 تا 90 درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند و انتظار می رود انتخابات آینده نزدیکترین رقابت بین حزب حاکم و مخالفان دولت باشد.

رییس ائتلاف برسیه به کمپین این ائتلاف برای افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات اشاره کرد و افزود: آمار بالای رای دهندگان در روز انتخابات احتمال تقلب و دست کاری آرا را به حداقل خواهد رساند.

ائتلاف برسیه با درخواست انجام اصلاحات در سیستم انتخاباتی مالزی و برگزاری انتخابات شفاف و سالم از سال گذشته تاکنون چندین بار اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی در مالزی کرده اند که در همه موارد با برخورد پلیس با معترضین تظاهرات آنان به خشونت کشیده شده است.

انتخابات سراسری مالزی قرار است ابتدای سال 2013 میلادی در مالزی برگزار شود، اما نخست وزیر بارها از برگزاری زودهنگام این انتخابات خبر داده اما هنوز تاریخ مشخصی برای آن اعلام نشده است.

کد مطلب 1769128

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