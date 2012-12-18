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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۵

رئیس جمهور وارد مازندران شد/ رونمایی از دستاوردهای علمی و فرهنگی

رئیس جمهور وارد مازندران شد/ رونمایی از دستاوردهای علمی و فرهنگی

بابل - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر رئیس جمهور به مازندران، از 20 اثر فرهنگ و آئین های عاشورایی مازندران رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که از ساعتی پیش با استقبال مسئولان استان مازندران وارد فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری شده قرار است ضمن افتتاح طرح های عمرانی و علمی مازندران از 20 اثر فرهنگ و آئین های عاشورایی استان در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به صورت نمادین رونمایی کند.

بهره برداری از 11 هزار  واحد مسکونی طرح مسکن مهر مازندران و بهسازی و آسفالت 100 کیلومتر از راههای روستایی استان و ثبت فرهنگ و آئینهای عاشورایی استان از برنامه های سفر چند ساعته وی به شهرستان بابل است.

به گزارش مهر، در ششمین اجلاس شورای عالی ثبت کشور که هفته گذشته به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری مازندران در محمود آباد برگزار شد پس از بررسی 160 اثر آئین های عاشورایی 140 اثر به ثبت آثار ملی رسیده که سهم مازندران از این تعداد 20 اثر است.

این آثار شامل علم گردشی هزار جریب نکا، منبر کشان ساری، آقا سلام دشت قائم شهر، چله ورون مازندران، مراسم آئینی شویلاشت ساری، گره بندی دیوار بابل، فرمازنون سرک، کرب زنی مازندران، مراسم آئینی شیرگاه سوادکوه، قوم بنی اسد مازندران، یزید سر به سنگ، حسین حسین سرهادیم شه صداره، مراسم آئینی تلاوک دودانگه ساری هستند.

این آثار پس از رونمایی با حضور رئیس جمهور در فهرست میراث معنوی ناملموس کشور قرار گرفته  و ثبت ملی خواهند شد.

کد مطلب 1769135

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