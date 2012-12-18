  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۳۴

منابع آگاه فاش کردند:

تصویر سند "بسیار محرمانه" عربستان درباره دخالت در سوریه

تصویر سند "بسیار محرمانه" عربستان درباره دخالت در سوریه

افشای یک سند بسیار محرمانه از وزارت کشور عربستان سعودی نشان می دهد: یک افسر ارشد امنیتی سعودی از سوی مقامات ریاض مسئول نظارت و ارتباط با اقدامات گروهکهای تروریستی شده تا تمامی نیازهای آنها را برطرف نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الجدید، در سند افشا شده از وزارت کشور عربستان سعودی که تصویر آن نیز منتشر شده به سرهنگ "خالد المطیری" ماموریت داده شده با ورود به اراضی سوریه بر اقدامات گروهکهای تروریستی ضد نظام بشار اسد نظارت داشته باشد.

این سند بسیار محرمانه که از سوی یکی از ادارات وزارت کشور عربستان سعودی صادر شده حاکی از آن است که مقامات سعودی، برخی عناصر ارشد امنیتی خود را مامور پیگیری عملیات نظامی در سوریه کرده اند. همچنین به این افراد دستور داده شده نیازهای مالی و تسلیحاتی گروهکهای مسلح سوری را تامین کنند.

نکته مهم این سند فعالیت یک افسر ارشد سعودی در سوریه است که با هماهنگی گروهکهای مسلح مقدمات انجام عملیاتی بزرگ علیه نظام سوریه را فراهم خواهد کرد. تاریخ این سند به دوماه گذشته باز می گردد که نشانه دیگری از دخالت عربستان سعودی در امور سوریه محسوب می شود.

کد مطلب 1769138

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