حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: نخستین مرحله ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسری سال 92 که از پنجشنبه 16 آذرماه توسط سازمان سنجش آغاز شده بود ساعت 24 شب گذشته پایان یافت.

وی در خصوص تعداد ثبت نام کنندگان اظهار داشت: با توجه به آمار اولیه، تعداد 968 هزار داوطلب در مرحله نام نویسی، تقاضانامه الکتروینک شرکت در آزمون سراسری سال 92 را تکمیل کرده اند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، اطلاعات کارت تقاضانامه تکمیل شده داوطلبان آزمون سراسری سال 92 که از 16 تا 27 آذرماه ثبت نام کرده اند به منظور مشاهده و اصلاح برخی موارد از دوشنبه 30 بهمن تا 3 اسفندماه سال جاری بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده خواهد شد و داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال آینده ضرورت دارد با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان و در محدوده زمانی اعلام شده نسبت به اصلاح موارد مورد نظر اقدام کنند.

توکلی همچنین در خصوص ثبت نام با تاخیر داوطلبان اظهار داشت: آن دسته از داوطلبان دیپلم نظام جدید سال 84 و بعد از آن که موفق به مشاهده اطلاعات سوابق تحصیلی خود نشده و یا اطلاعات سوابق تحصیلی مشاهده شده مورد تایید آنان نبوده است و نتوانسته اند در اولین مرحله ثبت نام کنند، می توانند مراتب را از آموزش و پرورش پیگیری کنند.

وی تاکید کرد که این داوطلبان همزمان با آغاز زمان ویرایش اطلاعات، امکان ثبت نام در آزمون سراسری سال آینده را خواهند داشت.

مشاور عالی سازمان سنجش، درباره داوطلبان دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: آن دسته از داوطلبان متقاضی آزمون سراسری سال 92 و داوطلبان علاقمند به شرکت در گزینش کدرشته محلهای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که در موعد مقرر نام‌نویسی نکرده اند از 30 بهمن ماه امکان ثبت نام در سامانه سازمان سنجش را دارند.

توکلی اعلام کرد که کارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنمای مربوط از یکشنبه 2 تا چهارشنبه 5 تیرماه سال 92 روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود و داوطلبان بر اساس اطلاعیه این سازمان ضرورت دارد که در فرصت تعیین شده به سایت مراجعه و کارت را دریافت کنند.

وی درباره اعلام علاقمند به شرکت در آزمون کدرشته محلهای دانشگاه آزاد، گفت: داوطلبانی که علاقمند به شرکت در گزینش کدرشته محلهای با آزمون دانشگاه آزاد هستند می توانند طبق دستورالعملی که در زمان توزیع کارت اعلام می شود نسبت به اعلام علامندی خود برای دانشگاه آزاد اقدام کنند.

توکلی ادامه داد: آن دسته از داوطلبانی که در زمان توزیع کارت، علامندی خود را به شرکت در گزینش رشته های دانشگاه آزاد اعلام کنند پس از برگزاری آزمون و بر اساس کارنامه نتیجه اولیه آزمون، چنانچه مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد باشند می توانند کدرشته محلهای مذکور را انتخاب کنند.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 92 در صبح و عصر روزهای پنجشنبه 6 ، 7 و 8 تیرماه 92 برگزار خواهد شد.