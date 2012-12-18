جذب 99.8 درصدی اعتبارات در کردستان/ برگشت اعتبار به خزانه خیانت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه دوشنبه در گردهمایی ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان کردستان اظهار داشت: در سال مالی 91-90 با وجود تمام تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور خوشبختانه تخصیص ها به موقع صورت گرفته است و تنها دو دهم درصد اعتبارات جذب نشد و به خزانه برگشت داده شد.

وی با بیان اینکه بیشتر اعتبارات به استان کردستان زمانی تحصیص می یابد که فصل سرما آغاز شده است و با توجه به موقعیت جغرافیایی این استان فصل کار به پایان می رسد، افزود: خوشبختانه عملکرد مدیران اجرایی استان در این زمان به گونه ایی بود که بیشتر اعتبارات در پروژه های عمرانی هزینه شده است.

استاندار کردستان برگشت اعتبارات به خزانه را خیانت به مردم دانست و ادامه داد: مدیران باید احساس مسئولیت کنند تا بتوانند به مردم خدمت کنند و از برگشت خوردن اعتبارات به خزانه جلوگیری شود.

شهبازی ذیحسابان را سربازان گمنام اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد: ارائه خدمات مطلوب تر نیازمند همکاری ذیحسابان به عنوان نبض اقتصاد دستگاه های اجرایی با مدیران است.

وی بیان کرد: در سال مالی 90-89 استان کردستان در جذب اعتبارات در کشور رتبه اول را کسب کرد که انتظار می رود با پیگیری های مسئولان استان این روند ادامه دادشته باشد.

استاندار کردستان گفت: با توجه به تحریم ها و مشکلات اقتصادی دولت تنگناهای بسیاری در اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی وجود دارد و نیاز است اعتبارات تخصیصی در این بخش به خوبی مدیریت و هزینه شود.

شهبازی در ادامه سخنان خود به بحث بیکاری جوانان تحصیل کرده استان پرداخت و اظهار داشت: شرایط در کردستان با سایر استان های کشور متفاوت است و نیروهای بیکار تحصیل کرده بیشتری در این استان وجود دارد.

وی افزود: از سوی دولت امسال مجوز استخدام هزار و 500 نفر در دستگاه های اجرایی استان داده شد و به دنبال مجوز دو هزار و 300 استخدام دیگر برای استان هستیم تا بتوانیم از پتانسیل موجود در استان استفاده کنیم.

استاندار کردستان ادامه داد: افزایش تولید و اشتغال در استان کردستان نیازمند طرح های ویژه از سوی دولت است و با تخصیص اعتبارات مناسب می توان بسیاری از این مشکلات را برطرف کرد.

شهبازی در ادامه بیان کرد: متاسفانه بسیاری از پروژه های اقتصادی و صنعتی استان پس از کلنگ زنی با بی مهری بانک ها مواجه می شوند و بانک ها در حمایت از پروژه های اقتصادی و تولیدی استان همکاری ندارند.

وی مجتمع پتروشیمی قروه، کارخانه لاستیک بارز، کارخانه سیمان بیجار و مریوان، سایپا سقز و ایران خودرو سنندج را نمونه طرح های بزرگ اقتصادی استان عنوان کرد که در صورت همکاری بانک ها و تخصیص به موقع تسهیلات می تواند تحولی عظیم در بحث اشتغال را در استان کردستان به وجود آورد.

گفتنی است در پایان این نشست ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان کردستان مشکلات حوزه خود را بیان کردند.