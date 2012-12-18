داوران پیشنهادی برای جایزه یازدهم قلم زرین معرفی شدند

رضا اسماعیلی، دبیر یازدهمین دوره جایزه قلم زرین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند اجرایی این دوره از جایزه اظهار کرد: امسال در کنار استفاده از تجربیات دوره‌های قبلی برگزاری این جایزه سعی کردیم از نظر زمان‌بندی کار را زودتر شروع کنیم تا برای فرآیند داوری زمان از دست نرود و آثار با تامل و دقت بیشتری مورد داوری قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در مورد داوری‌ها نیز امسال من بر خلاف دوره‌های قبلی پیشنهادات خودم برای هر بخش را در لیستی شامل 6 داور برای هر قسمت به هیئت مدیره انجمن معرفی کرده‌ام تا از میان آنها و بر اساس سوابق اجرایی و با دست بازتری داوران انتخاب و سپس با آنها تماس گرفته شود.

اسماعیلی افزود: امیدوارم با توجه به روندی که در نظر گرفته شده از نیمه دی ماه نخستین جلسات داوری این دوره از جایزه ادبی قلم زرین را آغاز کنیم و امیدوارم که تا پایان سال جاری لااقل هشت تا 10 جلسه داوری برگزار شود.

دبیر یازدهمین دوره جایزه قلم زرین درباره تهیه آثار برای داوری در این دوره از جایزه نیز گفت: منبع نخست ما برای تهیه آثار، مراجعه به لیست خانه کتاب است که با ارسال نامه‌ای از آنها خواسته‌ایم لیست آثار منتشر شده در سال 90 را به ما ارائه کنند. از سوی دیگر با انتشار اطلاعیه و فراخوان در رسانه‌ها نیز از ناشران خواسته‌ایم آثار پیشنهادی خود را برای داوری در این جایزه به ما معرفی کنند.

وی افزود: امسال خود من از دوستان نویسنده و شاعر خواسته‌ام که آثار خود را که شاید از نگاه ما و ناشران دور مانده باشد را نیز برای داوری به ما معرفی کنند.

اسماعیلی تاکید کرد: یازدهمین دوره جایزه قلم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب سال آینده نیز سعی خواهد داشت به رصد آثار منتشر شده در سال 90 بپردازد و از این مجرا نیز آثاری که احیانا دیده نشده است به چرخه داوری‌های خود وارد کند.

یازدهمین دوره جایزه قلم زرین همزمان با روز قلم در تیرماه سال آینده برگزار می‌شود.