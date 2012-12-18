اعلام فراخوان شماره جدید دوماهنامه فارابی

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوماهنامه فارابی به دلیل نقش پر رنگ علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی شماره آتی خود را به موضوع «علوم انسانی و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی» اختصاص داده است.
محورهای اصلی دوماهنامه فارابی که در فراخوان منتشر شده است عبارت است از:
محورهای اصلی دوماهنامه فارابی که در فراخوان منتشر شده است عبارت است از:
- نقش و جایگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- نقش و جایگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی سایر کشورها
- بررسی تاریخی نقش علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- ضرورت و اهمیت توجه به علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- آسیب شناسی نقش علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- فرصت ها، تهدیدها و چالشهای پیش روی علوم انسانی
علاقه مندان می توانند آثار خود را تا 10 دی ماه به پست الکترونیک asasdi@iscs.ac.ir ارسال نمایند.
- آسیب شناسی نقش علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- فرصت ها، تهدیدها و چالشهای پیش روی علوم انسانی
علاقه مندان می توانند آثار خود را تا 10 دی ماه به پست الکترونیک asasdi@iscs.ac.ir ارسال نمایند.
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