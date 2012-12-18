اعلام فراخوان شماره جدید دوماهنامه فارابی

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوماهنامه فارابی به دلیل نقش پر رنگ علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی شماره آتی خود را به موضوع «علوم انسانی و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی» اختصاص داده است.



محورهای اصلی دوماهنامه فارابی که در فراخوان منتشر شده است عبارت است از:



- نقش و جایگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی

- نقش و جایگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی سایر کشورها

- بررسی تاریخی نقش علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی