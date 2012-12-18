  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۱

اعلام فراخوان شماره جدید دوماهنامه فارابی

اعلام فراخوان شماره جدید دوماهنامه فارابی

بیست و هشتمین شماره دوماهنامه فارابی با موضوع «علوم انسانی و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی» فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوماهنامه فارابی به دلیل نقش پر رنگ علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی شماره آتی خود را به موضوع «علوم انسانی و سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی» اختصاص داده است.
 
محورهای اصلی دوماهنامه فارابی که در فراخوان منتشر شده است عبارت است از:

- نقش و جایگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- نقش و جایگاه علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی سایر کشورها
- بررسی تاریخی نقش علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- ضرورت و اهمیت توجه به علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- آسیب شناسی  نقش علوم انسانی در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی
- فرصت ها، تهدیدها و چالشهای پیش روی علوم انسانی
 
علاقه مندان می توانند آثار خود را تا 10 دی ماه به پست الکترونیک asasdi@iscs.ac.ir ارسال نمایند. 
 
کد مطلب 1769155

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