شرایط اقتصاد جامعه در ایجاد معضلات خانوادگی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه دوشنبه در اولین همایش خانواده و جایگاه اجتماعی در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اظهار داشت: با ساماندهی اقتصاد و اشتغال می توان بار مشکلات جامعه را کاست تا با وجود تمام تنگناها، کمبودها و محدودیت ها در تمام زمینه ها زمینه ها پایداری و استحکام خانواده ها را بیشتر کرد.

وی اعلام کرد: عواملی چون مشکلات دولت، شرایط جامعه و خود خانواده ها در شرایط کنونی اقتصاد و تشدید و کاهش آن موثر هستند.

استاندار کردستان توسعه همه جانبه را در بهبود وضعیت معیشت مردم موثر دانست و عنوان کرد: استان کردستان مردمی خوب با ارتباطات محکم و قوی قومی و نژادی دارد که با کمترین درآمدها هم بهترین زندگی را با بیشترین آرامش ممکن برای خود ایجاد می کنند.

شهبازی با بیان اینکه استان کردستان جزء استان های برتر با کمترین میزان معضل اجتماعی است، افزود: استان کردستان در بیشتر معضلات اجتماعی دارای جایگاه نسبتا خوب و پایین نسبت به دیگر استان ها دارد که این نشان از مردم خوب و پاک این استان و وضعیت برتر علمی و میزان بالای آگاهی آنها دارد.

وی با بیان اینکه خصوصیت خوب مردم استان در کاهش مشکلات موثر است، بیان کرد: برخورد اجتماعی و تنگناها در زندگی مشکلاتی را به وجود آورده است که عوامل زیادی در ایجاد این مشکلات با درصدهای متفاوت نقش دارند.

استاندار با بیان اینکه در ایجاد مشکلات بین زن و مرد برخورد تندی از سوی مرد وجود دارد، اظهار داشت: مردها بسیار تندخوتر هستند که با تفکر بیشتر در روابط با همسرشان و تحمل نسبت به نظر همدیگر شرایط بهتری را در جامعه و خانواده ایجاد می کند.

شهبازی افزود: بررسی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ارتقاء و بهبود شرایط خانواده ها مثمرثمر است و برای کاهش مشکلات بین خانواده های دارای مشکل مراکز مشاوره رایگان در حال اجرا و مراحل اولیه آن نیز در حال پیشرفت است.

وی در پایان با بیان اینکه شرایط ازدواج و خانواده ها باید در وضعیت بهتر قرار گیرد، ادامه داد: محیط دانشجویی نیاز به تغییر و تحول و افزایش ازدواج در بین دانشجویان دارد و براین مبنا پنج میلیون تومان وام به دانشجویان دانشگاه های استان با ضمانت استانداری داده می شود.

لازم به ذکر است این همایش در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و با حضور استاندار کردستان، مدیرکل امور اجتماعی استاندار، مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندار، رئیس کانون وکلا ی استان کردستان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان، ریاست دانشگاه پیام نور، اساتید این مرکز و دانشجویان رشته های مختلف برگزار شد.