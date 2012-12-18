ارتقاء سطح علمی و فنی ورزش کردستان در اولویت قرار دارد

شهروز باستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: توسعه و ترویج ورزش در سطح استان نیازمند برنامه ریزی و تعامل مناسب است و در همین راستا باید از تمام ظرفیت های در اختیار در این حوزه به خوبی بهره برداری شود.

وی با اشاره به برنامه های انجام گرفته در سه ماهه آخر سال جاری افزود: برگزاری شش مجمع هیئت های ورزشی با رئیس فدراسیون، نظارت بر عملکرد هیئت های ورزشی به لحاظ عملکرد مالی و فنی، برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، برگزاری 40 کلاس آموزشی، برگزاری همایش صبحگاهی و پیاده روی و توسعه و ترویج ورزش همگانی از جمله برنامه های توسعه ورزشی این اداره کل است.

معاون توسعه ورزش استان کردستان بیان کرد: توسعه و ترویج ورزش همگانی، برگزاری جلسات و کلاس های آکادمی علمی ورزش، برگزاری کلاس های اصول و مبانی استراتژیک مدیریتی و ورزشی و برقراری تعامل و ارتباط با مسئولان و دستگاه های اجرایی از دیگر برنامهای انجام شده است.

باستان با اشاره به برنامه های آتی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، یادآور شد: نظارت بر عملکرد مدیریتی هیئت های ورزشی، برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت دهه فجر و ایام های مناسبتی و مذهبی و تعامل بیشتر با رسانه های جمعی و تصویری در راستای توسعه ورزش و جذب ورزشکاران توانمد در استان است.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: فعال سازی ورزش همگانی در شهرستان ها، فعال سازی و توسعه ورزش عشایری در روستاها، جذب ورزشکاران مستعد و اعزام ورزشکاران به مسابقات ملی و جذب آنها در تیم های ملی از دیگر برنامه های این اداره کل است.