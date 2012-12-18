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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

مسافرکشی با بمب های متحرک در جاده های ایلام/ مسئولان چاره اندیشی کنند

مسافرکشی با بمب های متحرک در جاده های ایلام/ مسئولان چاره اندیشی کنند

دهلران - خبرگزاری مهر: استفاده غیر استاندارد از گاز مایع در بعضی خودروهایی که اقدام به جابجایی مسافران می کنند روز به روز در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام یکی از استانهایی است که در سالهای اخیر از نعمت گاز بهره مند شده است. از این رو تنها مر کز استان و چند شهرستان از گاز اصتفاده می کنند و شهرستانهایی همانند دهلران و آبدانان هنوز به گاز دست نیافته اند.

این در حالی است با سهمیه بندی بنزین و گازسوز شدن خودروها تنها مرکز استان و یکی دو شهرستان داری جایگاه سی ان جی هستند و شهرستانهای دیگر استان فاقد جایگاه هستند.

اما آنچه که امروز بسیار نگران کننده شده گازسوز کردن غیراستاندارد خودروها بنزینی در این شهرستانها و استفاده از گاز مایع (lpg) است.

استفاده غیراستاندارد از گاز مایع در بعضی خودروهایی که اقدام به جابجایی مسافران می کنند روزبه روز در حال افزایش است و نا ایمن بودن این خودروها ممکن است حوادث ناگواری بر جای بگذارد واینجاست که مسئولان نیروی انتظامی باید نظارت بیشتری بر روی کارگاههای غیرمجاز و خودروهای غیراستاندارد داشته باشند و خودروهایی که در حال سوختگیری غیرمجاز که مشاهده می کنند باید اعمال قانون بکنند.

پیمان پورنجفی کارشناس انرژی در این خصوص گفت: خودروهای گازسوز غیراستاندارد، بمب های متحرک و سفیران مرگ هستند.

وی افزود: گاز مایه (lpg) به طور عمده از دو ترکیب هیدروکربنی و پرویان بوتان تشکیل شده است که این گاز فاقد رنگ، بو و مزه است و در صورتی که حجم زیادی از آن استشمام شود باعث بیهوشی می شود.

این کارشناس اظهار داشت: نصب غیراستاندارد و غیراصولی و غیرایمن تجهیزات گاز مایع در کارگاه های غیرمجاز بر روی خودروهای بنزین سوز بسیار خطرناک بوده و استفاده از سیلندر گاز مایع برای شارژ خودروها بسیار خطرناک است.

وی افزود: یکی از مشکلات و خطرهای پیش روی این خودروها این است که در صورتی کوچکترین تصادف به خاطر مهار نبودن کامل سیلندرهای منصوبه و از طرفی دیگر پاره شدن شلنگ باعث می شود حادثه دلخراشی به وجود بیاید.

پورنجف گفت: گاز مایع برخلاف گاز سی ان جی (cng) سنگین تر از هواست و با نفوز به اتاق خودرو، راننده متوجه آن نمی شود و با کوچکترین جرقه انفجار رخ می دهد.

این کارشناس انرژی افزود: مالکان برخی خودروها با صرف هزینه هایی اقدام به نصب کیت گاز مایع بر روی خودروی خود می کنند و همین باعث می شود مشکلاتی برای آنها به وجود بیاید چرا که این نصب غیراستاندارد فاقد ایمنی و آتش نشانی هستند.

کد مطلب 1769164

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