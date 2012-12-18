به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز گزارش داد اخضرالابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه به قاهره رفته است.
این شبکه گزارش داد سفر الابراهیمی به قاهره در حالی است که وی حامل طرح جدیدی برای بحران سوریه است.
نگرانی نظام سوریه از احتمال دستیابی گروههای تروریستی به سلاحهای شیمیایی
خبر دیگر اینکه اسکای نیوز عربی به نقل از بشارالجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد سوریه از تجهیز گروههای تروریستی به سلاحهای شیمیایی نگران است.
اخبار سوریه/
طرح جدید الابراهیمی درباره سوریه/هشدار درباره تجهیز تروریستها به سلاح شیمیایی
رسانه ها از سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد به قاهره و آماده شدن وی برای سفر به سوریه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز گزارش داد اخضرالابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه به قاهره رفته است.
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