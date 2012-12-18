  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۴۷

اخبار سوریه/

طرح جدید الابراهیمی درباره سوریه/هشدار درباره تجهیز تروریستها به سلاح شیمیایی

طرح جدید الابراهیمی درباره سوریه/هشدار درباره تجهیز تروریستها به سلاح شیمیایی

رسانه ها از سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد به قاهره و آماده شدن وی برای سفر به سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز گزارش داد اخضرالابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سوریه به قاهره رفته است.

این شبکه گزارش داد سفر الابراهیمی به قاهره در حالی است که وی حامل طرح جدیدی برای بحران سوریه است.

نگرانی نظام سوریه از احتمال دستیابی گروههای تروریستی به سلاحهای شیمیایی

خبر دیگر اینکه اسکای نیوز عربی به نقل از بشارالجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد سوریه از تجهیز گروههای تروریستی به سلاحهای شیمیایی نگران است.
 

کد مطلب 1769165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها