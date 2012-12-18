مراسم وداع با شهدای گمنام در بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب مراسم وداع با دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس با حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور خراسان شمالی در محل مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد.

در این مراسم که با مداحی، روضه خوانی، سینه زنی و قرائت زیارت عاشورا همراه بود جمع کثیری از جانبازان و همرزمان این شهدا، خانواده های جانبازان و شهدا، بسیجیان و مردم شهید پرور بجنورد با برگزاری مراسم عزاداری، قرائت قرآن و ذکر فاتحه یاد شهدای گمنام دفاع مقدس را گرامی داشتند.

نماینده ولی فقیه در سپاه جوادالائمه خراسان شمالی نیز در این مراسم عنوان کرد: جایگاه شهدا به اندازه ای رفیع است که انسان های خاکی از درک عظمت این مقام عاجز هستند.

حجت الاسلام محمدتقی احمدی خرم اظهار داشت: شهدا برای حفاظت از دین خدا از بهترین و عزیزترین داشته های خود گذشتند و جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند.

وی تصریح کرد: این ایثار و بذل جان آنان را در محضر الهی به جایگاهی رسانده است که در تصور ما نیز نمی گنجد.

بر اساس اعلام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان شمالی، پیکر این شهدای گمنام مربوط به دو جوان 19 و 23 ساله است که در عملیات خیبر و والفجر هشت به شهادت رسیده اند.

مراسم تشییع جنازه این دو شهید گمنام صبح سه شنبه از محل مسجد انقلاب تا دانشگاه آزاد اسلامی بر دوش مردم شهید پرور بجنورد برگزار می شود و سپس در محوطه این دانشگاه به خاک سپرده می شوند.

تاکنون پیکر 23 شهید گمنام در مراکز آموزش عالی و اماکن عمومی شهرهای مختلف خراسان شمالی به خاک سپرده شده است.