قرآن مرجعی برای سبک زندگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن موحدیان اظهار کرد: در کنار قرآن سیره پیامبر مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) به عنوان دیگر منابع کلیدی تعریف چگونگی الگوی سبک زندگی اسلامی است.

فرماندار مشهد شناخت و شکل گیری اعتقاد را کلید واژه های اصلی قرآن کریم برای تکامل انسان خواند و افزود: در بسیاری از آیات نورانی این کتاب به مشاهده و تفکر امر شده است که همه آن تاکیدات به نوعی در ایجاد و شکل گیری معیار سبک زندگی اجتماعی ایفای نقش می کند.

موحدیان گفت: نخستین گام برای تهیه الگوی سبک زندگی اسلامی، شناخت جنس، کیفیت و جریان زندگی کنونی جامعه است تا فاصله جامعه امروزی با آنچه قرآن به آن اشاره دارد، روشن شود.

وی تبیین این نکته که خمیر مایه جامعه کنونی ایران بر اساس کدام مبانی و مفاهیم فرهنگی و تاریخی شکل یافته است را برای تعیین و اجرای راهکارهای جایگزین به منظور ارایه مبانی جدید موثر و حیاتی دانست.

فرماندار مشهد به برخی ابعاد کاری به منظور نهادینه کردن الگوهای نوین سبک زندگی اسلامی در جامعه اشاره کرد و گفت: تشکیل پژوهشکده مطالعاتی مبتنی بر مدل قرآنی در زندگی اجتماعی ضروریست.

موحدیان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در بحث سبک زندگی گفت: قالب سخنان ناظر بر سبک زندگی معظم له، برآیند آمیختگی آیه های قرآن و تفاسیر و احادیث رسیده از ائمه اطهار (ع) است و بدون شک در این نگاه قرآن مطمئن ترین منبع برای تعیین شاخص الگوی سبک زندگی است.

وی بر این باور است که رجوع به قرآن با شرط عدم پیش داوری و رعایت اصل بی طرفی، هر ناظری را مجاب می کند که این کتاب را به عنوان یک نظام نامه متعالی برای زندگی بشر قبول کند.

فرماندار مشهد گفت: در اغلب آیات این کتاب الهی در مسایل اجتماعی و شیوه زندگی دیده می شود و با تفکر و تعقل پیرامون آنها می توان راهکارهایی مطمئن برای ارایه یک الگوی برتر زندگی اسلامی استخراج کرد.

موحدیان افزود: طی یک هزار و 400 سال گذشته به بعد عبادی این کتاب بیش از سایر جنبه های آن توجه شده است اما امروز با قاطعیت می توان گفت که دیگر جنبه های مستتر در این کتاب از جمله سخنان ناظر بر حوزه اجتماعی هم وزن ابعاد عبادی آیات قرآن راهگشای انسان برای سیر تکاملی خود است.

وی بیان کرد: شناخت و توان طراحی، لازمه تولید یک الگو است و در بحث الگوی سبک زندگی اسلامی نیز این پیش نیاز صادق است و هر صاحب نظری تایید خواهد کرد که این پیش نیاز را می توان در قرآن به عنوان یک منبع جوشان یافت.

فرماندار مشهد به برخی از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران اشاره کرد و آن را ناشی از دور افتادن جامعه از ملاک های ناظر بر سبک زندگی اسلامی دانست.

موحدیان تاکید کرد: به منظور نهادینه کردن الگوهای سبک زندگی اسلامی در جامعه نخست باید در رجوع متفکرانه به قرآن، مدیریت های ساختاری و خارج از ساختار را در جامعه به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار داد و در چهارچوب موازین و معیارهای قرآن دوباره آنها را تدوین و بازنگری کرد.

وی با بیان این که نهاد خانواده در این فرآیند نقش مهمی ایفا می کند، گفت: نهادهای آموزشی، سازمان های اجتماعی ازجمله اوقاف و امور خیریه، نهادهای سیاسی و رسانه ها از دیگر عوامل موثر در نهادینه کردن این الگوی نوین زندگی در جامعه است.