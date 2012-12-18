اعتراف به حضور القاعده در سوریه/ درخواست برای تجهیز تروریستها به سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، دیوید کامرون که در مجلس عوام انگلستان صحبت می کرد، اظهار داشته است این احتمال وجود دارد که کمکهای نظامی کشورهای غربی به گروههای مسلح در سوریه، به دست جنگجویان القاعده در سوریه افتد.

در ادامه کامرون با تاکید بر کمک به مخالفان حکومت بشار اسد، درباره عواقب طولانی شدن جنگ سوریه و در نتیجه تثبیت القاعده در سوریه هشدار داد.

نخست وزیر انگلستان در ادامه می افزاید در حالی که کشورهای غربی با حمایت از مخالفان سوری به دنبال تغییر حکومت از بالا در سوریه هستند مخالفان در تلاش هستند از لایه های زیرین به این هدف دست یابند.

همچنین نخست وزیر انگلستان با تاکید بر تجدیدنظر در مورد چگونگی حمایت های نظامی کشورهای غربی از مخالفان سوری اظهار داشت : کشورهای حامی مخالفان سوری باید اقدامات فعالانه تری برای مداخله در سوریه انجام دهند.

کامرون با تکرار ادعای نامشروع بودن حکومت اسد اظهار داشت نگران شکل گیری حکومت آینده در سوریه است.