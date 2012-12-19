به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مشکلات ارزی که برای دانشجویان بورسیه خارج از کشور پیش می آید، یکی از دانشجویان بورسیه دانشگاه آزاد که در مقطع دکتری رشته کامپیوتر بلاروس تحصیل می کند طی نامه ای به معاون بورس وزارت علوم، مواردی را در خصوص تامین ارز تحصیلی عنوان کرد.

این دانشجو در نامه خود عنوان کرد: متاسفانه با شروع بحران ارزی در کشور، دانشجویان خارج از کشور بیش از پیش با مشکلات مالی روبرو شدند.

وی گفت: من یکی از بورسیه های دانشگاه آزاد در کشور بلاروس به همراه همسر و فرزندم مشغول به تحصیل هستم، ترم جاری علیرغم در دست داشتن معرفی نامه ارز بانکی از مهرماه در نوبت بانک تجارت برای دریافت ارز مبادلاتی بودم. اما علیرغم پیگیریهای معاونت بورس وزارت علوم و خبرهای امیدوارکننده، دریافت ارز به نرخ مرجع برای ما وجود نداشت.

این دانشجو در بخش دیگر نامه خود عنوان کرد: بالاخره هفته گذشته، خانواده ما در ایران با قرض و وام، تصمیم به دریافت ارز به نرخ مبادلات ارزی کردند، در حالی که امروز از طریق خانواده های دوستانمان خبرهای امیدوار کننده ای مبنی بر مکاتبات میان بانک مرکزی و دانشگاه آزاد می رسد، نگران وضعیت خودم هستم که با توسل به وام و قرضهای سنگین، ارزم را دریافت کرده ام.

این دانشجو در پایان نامه خود از معاونت بورس وزارت علوم خواستار کمک در جهت حل مشکلات ارزی دانشجویان بورسیه شد.

در همین باره حسن مسلمی نائینی معاون بورس وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه ای به بانک مرکزی برای دریافت ارز مرجع توسط مربیان دانشگاههای دولتی، غیردولتی و آزاد اسلامی به بانک مرکزی خبر داد.

تصویر نامه وزارت علوم به بانک مرکزی

وی همچنین خبر داد که لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته پیگیری امور دانشجویان در خارج از کشور طی ملاقاتی با رئیس بانک مرکزی از وی درخواست مساعدت برای ارائه ارز مرجع به این عده از مربیان بورسیه را مطرح کرد.

به گفته معاون بورس وزارت علوم، بهمنی نیز در این زمینه نظر مساعد خود را اعلام کرده است.

به گزارش مهر، در ادامه مشکلاتی که برای دانشجویان بورسیه حاصل شده بانک مرکزی و وزارت علوم در حال پیگیری حل مشکلات این دانشجویان و ارسال مقرری شش ماهه دوم به کشورهای محل تحصیل این دانشجویان هستند.

اما دانشجویان بورسیه به علت ممنوعیت شاغل بودن در زمان تحصیل مجبور به دریافت مقرری توسط وزارت علوم هستند که با مسائل ارزی پیش آمده مقرری هایشان را در موعد مقرر دریافت نکرده اند، هر چند با همکاری رایزنهای علمی، سازمان امور دانشجویان و بانک مرکزی این مبالغ در حال پرداخت است.