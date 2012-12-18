مسئله اعتیاد باعث به هم ریختگی نظام خانواده در ایلام شده است

خلیل کمربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئله اعتیاد را از حیث دایره تأثیرگذاری و ارتباط با سایر جرایم اجتماعی میتوان مهمترین مسئله اجتماعی دانست.
وی اظهار داشت: اهمیت این امر زمانی بیشتر نمود پیدا میکند که این مسئله اجتماعی در جامعهای حادث شود که تمام زمینههای رشد و تکثیر برای آن مهیا باشد.
این جامعه شناس افزود: استان ایلام به سبب بافت جمعیتی جوان، فقدان زیرساختهای اقتصادی، رشد فقر و بیکاری و همچنین موقعیت جغرافیایی که در تیررس پیکان مثلث خطر اعتیاد قرار گرفته بیشتر از مناطق دیگر از خطر اعتیاد رنج میبرد.
اعتیاد بارزترین پدیده اجتماعی در استان ایلام به حساب میآید
کمربیگی گفت: آمارهای نیمهرسمی و یا رسمی منتشر یافته در سالهای گذشته نشان میدهد که استان ایلام با توجه به شاخصههایی چون جمعیت دستگیرشدگان، کشفیات پلیس، افراد خود معرف و تأکید برخی از مسئولان مرتبط با مسئله اعتیاد، از این معضل اجتماعی به شدت رنج میبرد. تا جایی که به گفته برخی از مسئولین استانی، از حیث شمولیت و میزان تأثیرگذاری، اعتیاد بارزترین پدیده اجتماعی در استان ایلام به حساب میآید و ورودی زندانیان مواد مخدر نسبت به کلیه جرائم نیز تایید کننده این امر است.
این جامعه شناس افزود: ارتباط اعتیاد با سایر آسیبهای اجتماعی نیز از مواردی است که اهمیت پرداختن به این موضوع را بیش از پیش سبب می شود چرا که به عنوان مثال براساس آمارهای منتشره، حدود 65 درصد از درخواستهای طلاق در ایلام، به علت اعتیاد و نبودن تفاهم اخلاقی بوده است.
کمربیگی اظهار داشت: بر این اساس و با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در استان ایلام، اغلب جمعیت معتادان را افراد بیکار، کمسواد، جوان، مرد و غیره تشکیل داده و میانگین سنی افراد معتاد در استان ایلام 24 سال است.
وی گفت: آن چه را از نتایج اینگونه تحقیقات میتوان استنباط کرد آن است که عاملی را که بیشترین تأثیر بر گرایش به مواد مخدر در ایلام گذاشته، بههمریختگی و نابسامانی نظام خانواده باید دانست.
کمربیگی اظهار داشت: براساس نتایج یک پژوهش، 90 درصد از معتادان به مواد مخدر، دوستان خود را صمیمیتر از والدین خود دانستهاند و 95 درصد دوستان آنها را نیز، افراد معتاد تشکیل دادهاند.
وی به کنجکاوی و لذتجویی دوران نوجوانی، در دسترس بودن مواد و کمبود امکانات تفریحی و سرگرمی در استان ایلام را باید از عوامل مؤثر بر اعتیاد در این استان دانست.
وی گفت: امروزه به علت ازدیاد جمعیت جوان استان و تغییرات اجتماعی سریعی که ناشی از مرحله گذار است در حال حاضر هنجارهای اجتماعی گذشته، قدرت محدودکنندگی پدیده اعتیاد را در ایلام ندارند.
کمربیگی افزود: مهمترین و اساسی ترین راهکار برای کاهش پدیده اعتیاد، اجرای اصل 29 قانون اساسی مبنی بر برخورداری همه افراد جامعه از تأمین اجتماعی و عملیاتی کردن سند چشمانداز توسعه 20 ساله کشور (مضمون چهارم سند) مبنی بر تأمین و رفاه اجتماعی، استحکام خانواده و رفع فقر و فساد و تبعیض با اولویت بخشی به مناطق در معرض خطر دانست.
وی اظهار داشت: افزایش سطح مهارتهای زندگی و ایجاد مراکز تخصصی برای درمان معتادان خودمعرف، فراهم کردن زمینه بازگشت معتادان به جامعه، ایمنسازی مدارس و دانشگاهها در زمینه مواد مخدر و تقویت باورها و اعتقادات دینی مردم میتواند به کاهش معضل اعتیاد در ایلام کمک شایانی کرد.
کمربیگی اظهار داشت: برخورد فعالانه، حساب شده و با برنامه، در پیش نگرفتن رویکرد شعاری و داشتن ذهنیت و مدیریت اجتماعی میتواند در این زمینه بسیار مؤثر و کارآمد باشد.
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