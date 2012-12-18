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۲۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

همایش «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» برگزار می‌شود

همایش «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» برگزار می‌شود

به همت پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی همایش «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» طی امروز و فردا 28 و 29 آذرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی و حمایت و همراهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همایش «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» در هفت نشست در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 آذر ماه برگزار می شود.
 
 
 این همایش امروز 28 آذر ماه با سخنرانی دکتر شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبائی در سالن شهید عضدی کار خود را آغاز می کند و دکتر رضا ماحوزی، عضو هیات علمی پژوهشکده در اولین نشست تخصصی با عنوان «ترجمه، فرهنگ پذیری و التقاط فرهنگی» سخنرانی می کند.
 
علاقمندان برنامه این همایش را می توانند از http://www.translationstudies.ir/cms/en  دریافت کنند.
کد مطلب 1769180

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