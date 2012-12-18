به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی و حمایت و همراهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همایش «ترجمه، التقاط فرهنگی و هویت ملی» در هفت نشست در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 آذر ماه برگزار می شود.

این همایش امروز 28 آذر ماه با سخنرانی دکتر شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبائی در سالن شهید عضدی کار خود را آغاز می کند و دکتر رضا ماحوزی، عضو هیات علمی پژوهشکده در اولین نشست تخصصی با عنوان «ترجمه، فرهنگ پذیری و التقاط فرهنگی» سخنرانی می کند.