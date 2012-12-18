مهرداد اولادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج تیم ملی ایران در مسابقات غرب آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: این رقابت‌ها محک خوبی برای برخی بازیکنان جوان بود که تجربه بین‌المللی نداشتند. همچنین آقای کی‌روش هم که به فکر آینده تیم ملی است، توانست این بازیکنان را از نزدیک ببیند.

وی با بیان اینکه مسابقات غرب آسیا عرصه‌ای برای محک خوردن بازیکنان و شکوفایی آنان جهت حضور موفق در تیم ملی بود، ادامه داد: درست است ما حذف شدیم اما هیچ باختی نداشتیم و نتایج بدی را هم کسب نکردیم. متاسفانه قانون این مسابقات به نحوی بود که شرایط سختی برای صعود وجود داشت و شما دیدید تیم‌هایی مانند عربستان و کویت مدعی هم حذف شدند.

کاپیتان تیم ملی ایران در رقابت‌های غرب آسیا افزود: مهم‌ترین هدف همه صعود تیم ملی به جام جهانی است و برای رسیدن به این هدف و موفقیت بزرگ باید پشتوانه‌های فوتبال در چنین مسابقاتی توانایی‌های خود را به سرمربی تیم ملی نشان دهند.

وی با اشاره به اینکه انتقادها هم باید منصفانه باشد، ادامه داد: ما در سخت‌ترین گروه قرار داشتیم و تیم‌های بحرین و عربستان هم اکثراً نفراتی را به این مسابقات آوردند که در تورنمنت‌های آینده بازیکنان اصلی این تیم‌ها را تشکیل خواهند داد، در حالیکه تیم ما 3-4 بازیکن اصلی خود را در اختیار داشت.

اولادی در پاسخ به این سوال که خیلی‌ها انتظار داشتند حداقل ایران در این جام بتواند نتیجه بگیرد، اضافه کرد: بله درست است اما مربی و کادر فنی تیم ملی یک دیدگاه دارد و منتقدان و هواداران فوتبال دیدگاهی دیگر. کادر فنی به فکر آینده فوتبال ایران است و هواداران که به آنها حق می‌دهیم هم دنبال نتیجه هستند اما مطمئناً نتیجه‌گیری تیم ملی در راه صعود به جام جهانی برای ما و هواداران از همه چیز مهم‌تر است.

وی در مورد اینکه فکر می‌کند توانسته باشد نظر کادر فنی تیم ملی را برای حضور مجدد در اردوها و مسابقات این تیم جلب کند، اظهار داشت: من با تمام وجود و انگیزه در این مسابقات بازی کردم هرچند گل نزدم اما تمام تلاشم برای اجرای برنامه‌های کادر فنی در زمین و موفقیت تیم ملی بود. من یک سال از تیم ملی دور بودم و با توجه به همه انتقادها امیدوارم در آینده بهتر از این هم ظاهر شوم.

مهاجم تیم ملوان با تاکید بر اینکه یک سال سخت و پرحاشیه را در پرسپولیس تجربه کرده ولی امروز در ملوان شرایط خوبی دارد در مورد رویارویی تیم ملوان با پرسپولیس در مسابقات جام حذفی اظهار داشت: ملوان و پرسپولیس از تیم‌های بزرگ و پرهوادار ایران هستند، البته برای این بازی اوضاع پرسپولیس زیاد خوب نیست اما ملوان در شرایط مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: با تمام احترامی که برای پرسپولیسی‌ها قائلم، امیدوارم بتوانیم با تدبیر و تجربه بازیکنان خود پرسپولیس را در آزادی شکست دهیم. ما دو سال پیش در فینال جام حذفی در حالیکه پرسپولیس را در انزلی شکست دادیم اما در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مغلوب این تیم شدیم و نتوانستیم قهرمان شویم اما امسال هدفمان پیروزی مقابل پرسپولیس و هموار کردن راه قهرمانی ملوان در جام حذفی است.

اولادی در پایان با اشاره به اینکه انگیزه زیادی برای این بازی دارد و خسته هم نیست، گفت: هرچند پرسپولیس شرایط سختی را در این مدت تجربه کرده و هواداران آن هم دوست دارند این تیم موفق شود اما امروز تمرکزم روی موفقیت ملوان و تیم ملی است و امیدوارم در این بازی گل بزنم و زمینه‌ساز موفقیت بزرگ تیم خود باشم.