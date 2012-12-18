احساسات مذهبی باید با بصیرت و شعور دینی همراه باشد

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ضرورت تقویت بصیرت دینی و بالا بردن شعور دینی جامعه نسبت به حوادث و وقایع تاریخ اسلام در کنار احساسات مذهبی به ویژه نسبت به واقعه کربلا اظهار داشت: از دیرباز ایام محرم و صفر یکی از مهمترین زمینههای آموزش دینی و تبلیغات مذهبی برای عامه مردم بوده و هنوز هم هست.
وی افزود: اگر مبلغان و واعظان و نیز مداحان این فرصت طلایی را قدر بدانند، علاوه بر احساسات عمیق مذهبی مردم، باورها و اعتقادات آنها نیز تقویت می شود و اگر احساسات مذهبی با معرفت ریشه دار و بصیرت عمیق مسلح شود، هیچ حربه و تهاجمی از سوی دشمنان نخواهد توانست در روحیه مردم ما آسیب و خللی به وجود آورد.
وی تصریح کرد: چنانچه دین تنها در مرحله احساسات باقی بماند به شدت قابل سوء استفاده میشود و از سوی دیگر دینداری هم موسمی و مقطعی خواهد شد و با گذشت محرم و صفر و تغییر اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان، روحیهها هم تغییر پیدا میکند و رنگ میبازد و نمیتواند به آرمانهای عاشورایی وفادار بماند.
سبک زندگی کامل و متعالی عمل به سیره انبیا و اولیا است
حجتالاسلام مسعودی با بیان اینکه سنت و سیره اهل بیت(ع) و از جمله سیدالشهدا به لحاظ عملی و نظری یک سبک زندگی کامل و متعالی را ترسیم میکنند گفت: عمل به سیره انبیا(ع( و اولیای خداوند میتواند الگوی تمام مسلمین در تمام کشورهای اسلامی باشد و سزاوار است که در بیداری اسلامی، مردم مسلمان جهان اسلام را با این چشمانداز زیبا و وسیع متوجه کنیم.
وی با بیان اینکه اگر به مجموعه تعالیم عاشورایی توجه شود به سیمای کاملی از یک زندگی قرآنی دست پیدا میکنیم گفت: مجموعه تعالیم عاشورایی میتواند برای انسانهای امروز در تمام نقاط جهان پرجاذبه و راهگشا باشد چون سخنان و رفتارهای امام حسین(ع) زندگی پاکی را ترسیم میکند که محور آن عشق و ایمان و عبودیت الهی است و پایههایش عزت نفس، همت والا، گذشت و ایثار و تلاش مستمر برای حفظ و تداوم یک زندگی با عزت و صلابت است.
مقاوم کردن جامعه در برابر انحرافات اجتماعی یکی از اهداف قیام عاشورا
مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز افزود: هدف حضرت سیدالشهدا(ع) از قیام خویش، ساختن و تربیت انسان سالم و پاک و مقاوم برابر انحرافات اجتماعی و تلاش برای اصلاح محیط زندگی به گونهای که با سنتهای الهی و تعالیم پیامبر اکرم(ص) هماهنگ شود است و یکی از پیامهای اساسی عاشورا زیستن با اعتقادات الهی و آرمانهای بلند و تلاش برای گسترش رفاه و عدالت و معنویت و فضایل اخلاقی برای تمام بشریت است.
وی با اشاره به راهکارهای ارائه پیامهای واقعه عاشورا در جامعه گفت: برای درک درست اهداف اهل بیت(ع) و از جمله سیدالشهدا نهتنها ابراز احساسات و تکرار شعارهای رایج در عزاداریها کافی نیست بلکه باید تاریخ کربلا با دقت از منابع مستند و اصیل تاریخی بازخوانی و تحلیل شده و تمام ابعاد سخنان و آرمانها و اهداف امام حسین(ع) تبیین و عمق فاجعه و رسالت و اهداف جامع عاشورایی شناخته شود.
حجت الاسلام سید عباس مسعودی با تأکید بر اینکه اگر بسیاری از حقایق ناشناخته کربلا درک و نقل و تحلیل شود، ابعاد سازنده و عمیق حماسه عاشورا بیش از پیش بر جهانیان آشکار میشود افزود: متأسفانه بسیاری از تاریخهای عاشورایی بهجای تحلیلی و علمی بودن، احساسی و عاطفی است در حالیکه شگفتیها و اسرار عاشورا بسیار بیشتر از آن چیزهایی است که همگان شنیدهاند.
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