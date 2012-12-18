به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی صبح سه شنبه در اولین جشنواره کارآفرینان تولید و تجارت دندانپزشکی که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود، گفت: خوشبختانه در حوزه دندانپزشکی پیشرفتهای فراوانی چه در عرصه آموزش، تحقیقات و ارائه خدمات بهداشتی درمانی داشته‌ایم و فارغ التحصیلان این رشته از بهترینها هستند.

وی افزود: خدمات دندانپزشکی با اینکه بخشی از خدمات سلامتی بدن را تشکیل می‌دهند ولی بسیار مهم و تأثیر گذارند چرا که سلامت دهان و دندان بر سلامتی سایر دستگاههای بدن از جمله مغز، قلب و دستگاه گوارش تأثیر می‌گذارد.

به گفته وجید دستجردی بر اساس سند آمایش سرزمینی توسعه دانشکده‌های دندانپزشکی در دستور وزارت بهداشت قراردارد و هیچگاه کیفیت آموزش فدای کمیت نشده است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد رونق تحقیقات در دانشکده های دندانپزشکی کشور بوده‌ایم افزود: تولید مسکن آفت دهانی برگرفته از گیاهان از دانشکده‌های دندانپزشکی ما شکل گرفته است و ما نیازمند تحقیقات بیشتر هستیم.

وزیر بهداشت با اذعان به اینکه دندانپزشکی خدمت گران قیمتی در کشور محسوب می‌شود افزود: طبق بررسیهای صورت گرفته از میزان خدمات سرپایی و مراجعات به مطبها، 70 درصد هزینه‌های درمانی سرپایی مربوط به خدمات دندانپزشکی است و 30 درصد در بقیه حوزه ها هزینه می‌شوند چرا که خدمات دندانپزشکی زیر پوشش بیمه نیستند و فقط کشیدن دندان زیر پوشش بیمه است که ای کاش این هم نبود تا دندانی بی علت کشیده نمی‌شد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت پیگیریهای زیادی را در راستای پوشش خدمات دندانپزشکی انجام داده و اکنون تعامل خوبی بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون در این راستا وجود دارد.

دستجردی قیمت بالای تجهیزات و مواد دندانی را از مهمترین دلایل گران بودن خدمات دندانپزشکی دانست و گفت: اگر تمام تجهیزات و مواد دندانی در داخل تولید شود قیمت کاهش چشمگیری خواهد داشت.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: حدود 60 تا 70 درصد نیازهای حوزه دندانپزشکی در داخل کشور تولید می‌شود که قیمت آن به مراتب پائین تر از نمونه خارجی است و حمایت از تولید و سرمایه ایرانی می‌تواند نیاز مردم را در این حوزه برطرف کرده و پرداخت از جیب مردم کمتر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه 100 شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی و مواد دندانی در کشور فعالند افزود: این شرکتها تا حدی نیازهای کشور را به بهترین نحو برآورده می‌کنند ولی چالشهایی هم پیش‌رو داریم.

وزیر بهداشت، جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت را از جمله موانع پیش روی تولید داخل عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تولید کنندگان ما امکان تولید مطلوب را دارند لزومی به واردات نیست که هم سازمانهای مبارزه با قاچاق کالا و هم وزارتخانه‌هایی که مجوز ورود کالاهای خارجی را صادر می‌کنند باید مراقب باشند.

دستجردی، شعار اصلی وزارت بهداشت را تأمین 100 درصد نیاز داخلی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی عنوان کرد و افزود: برخی تولید‌کنندگان تجهیزات دندانپزشکی عنوان می‌کنند که 70 درصد تولیداتشان را به 10 تا 30 کشور دنیا حتی کشورهای اروپایی و آمریکا صادر می‌کنند.

وی با انتقاد از وجود برخی تعرفه‌ها گفت: تعرفه واردات قطعات، تجهیزات پزشکی برای تولید کنندگان ما را 15 درصد می بندند در حالی که برای ورود تجهیزات بی‌کیفیت خارجی تعرفه 4 درصدی را در نظر می‌گیرند، باید تعرفه ها طوری گذاشته شود که تولید ‌کنندگان داخلی سود کنند.