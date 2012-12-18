حرکت اوباما برای کنترل سلاح سریع خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کاخ سفید وعده داده که برای جلوگیری از تکرار حوادثی همچون کشتار کنتیکت، مجموعه ای از اقدامات جامع که شامل تصویب قانون کنترل سلاح خواهد بود، انجام بدهد.

در حادثه کنتیکت، یک جوان 20 ساله پس از ورود به کودکستانی در این شهر، به سوی حاضرین آتش گشود که در نتیجه آن 20 کودک و شش معلم کشته شدند.

این وعده کاخ سفید اولین حرکت برای مقابله با کسانی محسوب می شود که مخالف وضع قانون درباره کنترل سلاح در آمریکا هستند.

اوباما در سخنرانی خود در جمع خانواه های قربانیان حادثه کنتیکت، اعلام کرد که کنترل سلاح اولویت دور دوم ریاست جمهوری وی خواهد بود، و بلافاصله پس از سخنان رئیس جمهور آمریکا دو تن از سناتورهای دموکرات که پیشتر از مخالفان کنترل سلاح بودند اعلام کردند که در مواضع قبلی خود تغییر نظر می دهند.

به نوشته گاردین، به نظر می رسد که کشتار کنتیکت اولین مرحله در تغییر وضعیتی بوده که در یک دهه گذشته به هیچ وجه امکان تغییر آن قابل تصور نبود. دهه ای که به رغم گسترش کشتار شهروندان آمریکا بوسیله سلاح گرم هیچ اقدامی برای کنترل سلاح انجام نگرفته بود.

از جمله کشتارهای فجیع آمریکا در سالهای اخیر می توان به کشتار سال 2007 در ویرجینا، حمله به گابریل گیفوردز از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در سال گذشته، و تیراندازی در مقابل سینما "آئورورا" در جولای سال جاری اشاره کرد.

در خصوص اقداماتی که کاخ سفید قرار است برای جلوگیری از تکرار حوادثی چون کشتار کنتیکت انجام بدهد، "جی کارنی" سخنگوی کاخ سفید نیز از اهتمام دولت اوباما برای کنترل سلاح خبر داده است.

در همین رابطه برخی رسانه از تهیه پیش نویس قانونی برای کنترل سلاح در آمریکا خبر می دهند.