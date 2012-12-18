بالندگی جمهوری اسلامی ایران در دنیا مرهون تلاش های جامعه ایثارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای مشورتی ایثارگران شهرستان بیجار اظهار داشت: جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در دنیا با مکتبی که دارد، امروز مرهون تلاش های جامعه ایثارگران و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب است.

وی افزود: پیشرفت های کنونی ایران اسلامی در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و غیره مدیون شهداست و یاد و خاطره آنها باید همواره در اذهان زنده بماند.

فرماندار بیجار با بیان اینکه نزدیک ترین قشر به انقلاب اسلامی جامعه ایثارگران هستند، ادامه داد: انتظار می رود ایثارگران کشور در تمام حوزه ها اسوه تلاش، کار و زحمت باشند.

کریمی یادآور شد: جامعه ایثارگران و همه اقشار مردم در جامعه با تعامل و همکاری باهم، آرمان های جامعه اسلامی را به ثمر خواهند رساند.

وی بیان کرد: اگر دولت ها را مورد بررسی قرار دهیم دولت هایی موفق بوده اند که ارتباط تنگاتنگی با مردم داشته اند و پیشرفت در تمام حوزه ها با حضور مردم صورت گرفته است.

فرماندار بیجار گفت: ملت ایران در دوران هشت سال دفاع مقدس با استقامت و با پرداخت هزینه های سنگین از کشور دفاع کردند و به خاطر این مقاومت و ایستادگی هم اکنون ایران در حالت اقتدار و اهتزاز در سراسر دنیا به سر می برد.

کریمی همچنین با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، افزود: امروزه دشمنان ما از اسلام توکل به خدا و عمل می ترسند.

عزت و اقتدار ایران اسلامی امروز مدیون خون پاک هزاران شهید است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: امروز فضای جامعه از احترام به خانواده های شهدا آکنده است و عزت و اقتدار ایران اسلامی امروز مدیون خون پاک هزاران شهید است.

محمد سلیمانی موفقیت و عزت ایران اسلامی را در سایه ولایت فقیه و از خود گذشتگی ایثارگران دانست و افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی در سایه ولایت و برکت حضور جامعه ایثارگران روز به روز موفقیت های بیشتری را به دست می آورد.

وی یادآور شد: ایثار و صبر و شکیبایی خانواده های شهدا و ایثارگر، به خصوص مادران شهید چیزی کمتر از ایثار شهدا نیست.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان ضمن تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص تکریم و سپاس از جامعه ایثارگران ادامه داد: مدیران دستگاه ها باید خود را مکلف بدانند که طرح تکریم و سپاس جامعه ایثارگران را به دستور مقام معظم رهبری سرلوحه کار خود قرار دهند.

سلیمانی بیان کرد: وظیفه امروز ما به عنوان میراث ‌داران حماسه جاوید، هشت سال دفاع مقدس پیروی محض از ولایت فقیه به عنوان وصیت اصلی شهدا است.