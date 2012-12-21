مهرداد اسکویی دبیر فیلم جشنواره "همراه تهران" با بیان این مطلب و با اشاره به جذابیتهای این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: نخستین جشنواره فیلم و عکس "همراه تهران" از این جهت برای من جالب است که با وسیلهای فیلم می سازیم که هم ارزان است و هم سبک و این دو ویژگی قابلیت در دسترس بودن را برای هریک از مردم فراهم میکند. در اقع هر یک از شهرواندان با یک آموزش ابتدایی میتواند با تلفن همراه خود فیلم بسازد. از همین رو ساخت فیلم تلفن های دستی برای من جالب است.
دوربین موبایل تنها برای ثبت حوادث ناخوشایند نیست
وی در ادامه با اشاره به اهداف این جشنواره در جهت فرهنگسازی گفت: استفاده از تلفن همراه در جایگاه دوربین فیلمبرداری بیشتر معطوف به ثبت حوادث ناخوشایند اجتماعی میشود به عنوان مثال بارها دیدهام که تصادف سنگینی رخ داده است و مردم به جای کمک به افراد مصدوم دوربین موبایل خود ا روشن میکنند و از صحنه فیلم و عکس میگیرند و حال اینکه این جشنواره در جهت فرهنگسازی و اصلاح الگوی تصویری شهروندان حرف برای گفتن دارد.
این مستندساز افزود: موبایل به عنوان دستگاه کوچک دیجیتال میتواند علاوه بر عکسبرداری و ثبت تصویر با هدف خاطرهسازی، در جهت ثبت لحظههای زندگی و اتفاقهای اطراف کارساز است و هر شهروندی میتواند به عنوان یک هنرمند در جهت سندسازی با موبایل خود قدم بردارد و خوشبختانه این پدیده در دنیای امروز نوعی فیلمسازی محسوب می شود و رفته رفته جای خود را در میان هنر هفتم باز می کند.
فیلمسازی با تلفن همراه به یک پدیده جهانی تبدیل شده است
اسکویی در ادامه متذکر شد: امروزه هنر فیلمسازی با تلفن همراه به یک پدیده جهانی تبدیل شده است که در حال پیشرفت است و البته در این مقطع از زمان انتظار نیست که این نوع فیلمسازی تصویر و صدای فوق العاده ای داشته باشد. اما مسئله این است که مردم از چه زاویهای به حوادث و اتفاقهای اطراف خود و به ویژه این نوع فیلمسازی نگاه میکنند.
وی با تاکید بر اهمیت زاویه دید مردم اشاره کرد: در واقع زاویه نگاه مردم زمانی معنا پیدا میکند که جامعهشناسان و رواشناسان بخواهند جامعه خود را مرور کنند. به اعتقاد من این نوع فیلمسازی فرصتی در جهت شناسایی نگاه مردم به اجتماع است. در این ارتباط نخستین جشنواره عکس و فیلم "همراه تهران" کارگاههای آموزشیای را برگزار کرده است و در این کارگاهها قشر جوان علاقمند به فیلمسازی، دانشجویان و به خصوص دانشجویان هنر هدف گذاری شده اند تا از طریق این کارگاه ها به نگاه درستی در حوزه مستندسازی دست یابند.
حضور فیلمسازان نابینا و ناشنوا از دستاوردهای این جشنواره است
دبیر فیلم جشنواره "همراه تهران" در ادامه صحبت های خود با اشاره به برخی از فیلم های ساخته شده با تلفن همراه گفت: هنوز آثار ارسال شده به جشنواره را ندیدم اما برخی از آثار را که در کارگاههایی در تهران و شهرستانها به نمایش درآمده است، دیدهام و در کارگاهها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. برخی از این آثار بسیار خوب بود و من را به عنوان دبیر جشنواره هیجانزده کرد از این جهت که ایده ها بسیار جذاب ، پویا و زنده بود و به معنای واقعی عنوان تولید تفکر را می توان بر روی آن گذاشت.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر این جشنواره مانند سایر جشنواره های موضوعی که صرفا برگزار می شوند و دیگر ادامه پیدا نمیکنند نباشد، قطعا آینده خوبی را برایی آن پیش بینی می کنم. یکی از دستاوردهای خوب این جشنواره حضور دانشجویان فیلمساز نابینا و ناشنوا هستند. اسماعیل احمدی یکی از فیلمسازان نابینا است که در این جشنواره حضور دارد.
اسکویی در پایان صحبت های خود در پاسخ به این پرسش که آیا تا کنون تجربه برگزاری جشنوارهای از این دست در دنیا وجود داشته است؟ گفت: جشنواره هایی با عنوان فیلم های بسیار کوتاه و فیلم های یک دقیقه ای با تلفن همراه وجود داشته است و اینگونه نیست که در ایران برای نخستین بار برگزار شود. اما آنچه مسلم است تداوم برگزاری جشنواره هایی از این دست میتواند راه فیلمسازی هرچند مبتدی برای هر شهروند را باز کند.
نظر شما